«  Petite maison dans la prairie  »: Melissa Gilbert n’a jamais vu Michael Landon ivre

Michael Landon et Melissa Gilbert ont joué dans Petite maison dans la prairie ensemble. Landon a joué Charles Ingalls, et il était également écrivain, réalisateur et producteur exécutif de l’émission. Gilbert a joué la fille de Charles Laura Ingalls Wilder, le personnage central de Petite maison dans la prairie.

Sur le plateau, Landon a agi comme une figure paternelle pour Gilbert et les autres enfants acteurs. Landon a eu une énorme influence sur Gilbert en grandissant. Alors que Landon buvait fréquemment de l’alcool sur le tournage Petite maison dans la prairie, Gilbert a admis qu’elle ne l’avait jamais vu agir ivre.

Melissa Sue Anderson, Melissa Gilbert, Karen Grassle et Michael Landon | Banque de photos NBCU

Melissa Gilbert a grandi en jouant à Laura dans « Little House on the Prairie »‘

Gilbert n’avait que 10 ans quand Petite maison dans la prairie première, et elle avait 18 ans quand il s’est terminé. L’actrice a publié un mémoire sur sa vie après l’émission intitulée Prairie Tale: Un mémoire en 2009.

Au moment de la publication des mémoires, Gilbert s’est entretenu avec Aujourd’hui‘s Erin Burnett à propos du livre et Petite maison dans la prairie.

« Selon les normes des enfants-acteurs, la mienne était probablement la meilleure expérience que vous puissiez avoir … J’étais le contraire de ce que vous attendez d’une enfant star », a déclaré Gilbert à Burnett. «J’étais un con. J’étais la fille en maillot de bain une pièce avec un pyjama en coton et un chapeau, en train de manger un sandwich baloney avec de la mayonnaise dégoulinant de ma main, et j’avais environ 15 ans à ce moment-là.

Melissa Gilbert n’a jamais vu Michael Landon ivre

Dans ses mémoires, Gilbert a révélé qu’elle avait commencé à expérimenter la drogue et l’alcool à un jeune âge. Elle a également reconnu que Landon l’avait influencée d’une manière qu’elle ne réalisait pas à l’époque.

«J’ai réalisé que son influence sur moi s’étendait au-delà du décor», a-t-elle écrit selon Aujourd’hui. «En tant qu’enfant, je ne savais pas qu’il sirotait de la vodka dans sa tasse de café… mais je suis sûr que c’est une des raisons pour lesquelles, en tant que jeune adulte, j’ai presque toujours choisi des hommes qui sentaient l’alcool.

En parlant avec Burnett pour Aujourd’hui, Gilbert s’est comparée à Landon.

«À son crédit, je ne l’ai jamais vu se saouler, je n’ai jamais vu sa personnalité changer. Il n’avait pas cet interrupteur », a déclaré Gilbert. «Je l’ai fait plus tard quand j’ai commencé à boire. J’arriverais à un point où cet interrupteur basculerait et ma personnalité changerait – mais Michael a pu maintenir quoi qu’il arrive.

Melissa Gilbert n’a aucun regret après ‘Little House on the Prairie’

Landon est décédé en 1991 et, à ce jour, Gilbert a toujours beaucoup de respect pour lui.

«C’était un homme incroyable, un talent incroyable, un réalisateur, un acteur, un écrivain incroyable, un grand patron, un être humain incroyable», a-t-elle déclaré.

Alors que Gilbert menait une vie intense après son passage en tant que Laura sur Petite maison dans la prairie, elle n’a aucun regret.

«Tout, aussi douloureux soit-il, m’a conduit à cet endroit où je suis en ce moment, qui est vraiment un endroit incroyable», a déclaré Gilbert à Burnett. «J’ai une vie vraiment paisible et heureuse. J’ai ces enfants formidables et confiants. Je suis mariée à un homme dont je suis complètement folle, qui me chérit. C’est un vrai cadeau.