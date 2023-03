Une rivalité au-delà de « Succession » ? Brian Cox et ses différences avec l’acteur de méthode Jeremy Strong

La série « Succession » dit adieu aux écrans avec sa quatrième saison. Et, alors que les fans espèrent être surpris par le dénouement de l’histoire de la famille Roy, une polémique a englouti à ses deux protagonistes : Brian Cox et Jeremy Strong.

Les stars, qui jouent au magnat Logan Roy et son fils Kendallils n’auraient pas eu la meilleure relation pendant le tournage du programme et c’est quelque chose qui s’est reflété dans leurs déclarations publiques sur le lancement de « Succession 4 ».

Mais, Que s’est-il passé entre Brian Cox et l’acteur de la méthode Jeremy Strong ? Dans les lignes qui suivent, on vous dit ce que l’on sait des différences des deux artistes dans la Série HBO Max.

QU’EST-CE QUE BRIAN COX A DIT À PROPOS DE JEREMY STRONG ?

En décembre 2021, une publication de Le new yorker attiré l’attention de nombreux adeptes de Jérémy Fort. En cela, ils ont parlé de l’intensité du processus artistique de l’Américain.

Comme beaucoup de gens le savent, il est « un acteur de la méthode ». c’est-à-dire quelqu’un qui a le défi de se mettre à la place de son personnage tel qu’il est écrit.

Cependant, certaines célébrités ne sont pas d’accord avec ce style de travail et l’une d’elles est Brian Cox. En ce sens, le Britannique loua le talent de son collègue, bien qu’il se souciât de lui.

« Le résultat obtenu Jérémy c’est toujours assez horrible. Je ne m’intéresse qu’à ce qu’il se fait. Je m’inquiète des crises qu’il subit pour se préparer (…) Je sens juste qu’il doit être plus gentil avec lui-même etdonc tu dois être un peu plus gentil avec tout le monde”il a déclaré.

Jeremy Strong dans un acteur de méthode (Photo: HBO)

LA REPONSE DE JEREMY STRONG

Il a fallu quelques mois pour Jérémy Fort répondre à ce message. Et, bien qu’il ait admis qu’il se sentait jugé, il a nié avoir quoi que ce soit contre son père dans la fiction.

« Brian Cox a gagné le droit de dire ce qu’il veut (…) Je ressens beaucoup d’amour pour mes frères et mon père dans la série. Et c’est comme une famille dans le sens où, et je suis sûr qu’ils le diraient aussi, Vous n’aimez pas toujours les gens que vous aimez. Je les respecte toujours »énoncé à GQ.

BRIAN COX SE TIENT DANS SA POSITION

D’un autre côté, Brian Cox dit à Town & Country qu’il ne regrettait pas ce qu’il avait dit à propos de fort dans le passé et a maintenu sa position, indiquant que travailler avec un acteur de méthode est « putain d’énervant. »

Il a également ajouté : « C’est un très bon acteur. Et le reste du casting est d’accord avec ça. Mais connaître un personnage et ce qu’il fait n’est qu’une partie de l’ensemble des compétences (…) fort Il est talentueux. Lorsque vous avez le cadeau, célébrez le cadeau. Retournez à votre caravane et fumez le pot, vous savez ?

Brian Cox joue Logan Roy dans « Succession » (Photo : HBO)

