Les films de John Wick seront réédités avant l’arrivée du quatrième

in

BF Divertissement

La saga dirigée par Keanu Reeves lancera son quatrième volet, Baba Yagafin mars.

© IMDbJohn Wick.

Il y en a de moins en moins pour la saga de john mèche présenter un nouveau film au cinéma. La quatrième production menée par Keanu Reevesqui s’intitulera Baba Yaga, à voir dans les salles à partir du 23 mars. Avant que ce jour n’arrive, vous aurez la chance de regarder ce tueur en rafale, et sur grand écran.

BF Divertissement a confirmé que comme raison de l’arrivée de Baba Yaga, john mèche, jean mèche 2 et parabellum Ils retourneront au cinéma. Quand? On peut les voir, à raison d’un par jour, entre le 13 et le 15 mars. A une semaine du lancement tant attendu de Baba Yaga.

les productions Keanu Reeves visible dans les couloirs Cinémark Hoytsaprès ce qu’on a appelé Semaine de la mèche, lorsque des éléments exclusifs du nouveau film ont été révélés. Il sortira le 13 mars. john mèchele 14 ce sera à jean mèche 2 et le 15 sera le tour de parabellum.

+ À quoi s’attendre de John Wick 4

Baba Yagale nouveau film de la saga de john mèche Il a déjà reçu de très bonnes critiques parmi ceux qui ont eu la chance d’en profiter. Certains sont même allés jusqu’à parler de leurs doutes par rapport à certaines prises de risques et comment ils ont réussi à obtenir des autorisations pour pouvoir les filmer.

« John Wick (Keanu Reeves) découvrir un moyen de vaincre La table. Mais avant de pouvoir gagner sa liberté, Wick doit affronter un nouvel ennemi avec de puissantes alliances à travers le monde ; Et contre les forces qui transforment de vieux amis en ennemis. »dit le synopsis officiel, « John Wick : Baba Yaga ».

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. ?