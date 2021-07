Sexe/Vie est la nouvelle série Netflix dont tout le monde parle en ce moment. Et même si vous ne l’avez pas vu, vous en avez presque certainement entendu parler – en particulier l’épisode 7.

La série, qui a été diffusée par le service de streaming le 25 juin, raconte l’histoire de Billie Connelly (Sarah Shahi), une épouse et mère de banlieue au passé sexuel sauvage.

Mais ces deux mondes entrent en collision lorsque son ex « mauvais garçon » Brad Simon (Adam Demos) revient dans sa vie et qu’elle ne peut s’empêcher de fantasmer sur lui. Les deux commencent à reprendre là où ils se sont arrêtés et se lancent dans une série de rencontres sexuelles torrides.