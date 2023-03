De quoi parle « Stranger Things : The First Shadow », la pièce basée sur la série Netflix

L’univers « Stranger Things » s’agrandit ! La série Netflix créée par Matt et Ross Duffer aura une préquelle sous forme de pièce de théâtre, qui nous permettra de connaître les événements qui ont déclenché grands événements de l’émission de télévision.

Cette adaptation mettra en vedette des membres de l’équipe de production originale, afin qu’ils s’assurent que l’incroyable expérience à travers les écrans sera transférée au Extremite ouest.

Vous souhaitez en savoir plus sur celui-ci ? Voici ce que vous devez savoir sur « Stranger Things : La première ombre »la pièce qui raconte les origines de voisin, Hopper et Joyce.

DE QUOI PARLE « STRANGER THINGS : LA PREMIÈRE OMBRE » ?

Ce projet promet de raconter le véritable début de l’histoire de « Choses étranges »plusieurs années avant ce qui s’est passé dans le programme mettant en vedette Millie Bobby Brown.

En soi, c’est une mise en scène qui « prend la narration théâtrale et l’art de la performance dans une toute nouvelle dimension »centré sur les personnages popularisés par les comédiens David Harbour (Hooper), Winona Ryder (Joyce), Sean Astin (Bob) et Jamie Campbell Bower (Vecna/Henry Creel).

C’est ainsi qu’il se lit dans le synopsis officiel de « Stranger Things : La première ombre »: Hawkins, 1959 : une ville normale avec des soucis réguliers. La voiture du jeune Jim Hopper ne démarre pas, la sœur de Bob Newby ne prend pas son émission de radio au sérieux et Joyce Maldonado veut juste obtenir son diplôme et quitter la ville. Lorsque le nouvel étudiant Henry Creel arrive, sa famille découvre qu’un nouveau départ n’est pas si facile… et que les ombres du passé vont bien trop loin. »

REGARDEZ ICI LE TEASER DE L’ŒUVRE « STRANGER THINGS: THE FIRST SHADOW »

OÙ ET QUAND « STRANGER THINGS : LA PREMIÈRE OMBRE » SERA-T-IL PRÉSENTÉ ?

« Stranger Things : La première ombre » sera présenté en première fin 2023 dans le Théâtre Phénixcélèbre théâtre de Londres Angleterre) situé dans la zone culturelle Extremite ouest.

Le spectacle sera mis en scène par stephen daldrydramaturge reconnu par des titres tels que « Billy Elliott » et « L’héritage ». Justin Martin l’accompagnera en tant que co-réalisateur.

Le script est en charge de kate trefry, qui est co-producteur exécutif et l’un des scénaristes de l’émission originale. Les showrunners, Les frères Dufferrempliront la fonction de producteurs exécutifs.

Précisément, ils ont précisé : «Nous sommes plus que ravis de ‘Stranger Things : La première ombre’. Collaborez avec le brillant stephen daldry n’a été rien de moins qu’inspirant, et kate trefry Il a écrit une œuvre à la fois surprenante, terrifiante et émouvante.

« Vous rencontrerez des personnages nouveaux et attachants, ainsi que des personnages très familiers, dans un voyage dans le passé qui jette les bases de l’avenir de ‘Choses étranges’. Nous mourons d’envie de vous en dire plus sur l’histoire, mais nous ne le ferons pas. C’est amusant de le découvrir par soi-même. »ils ont ajouté.