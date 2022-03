Netflix : la liste de lecture complète de Bridgerton que vous devez entendre avant la saison 2

in

NETFLIX

Dans moins d’une semaine, le géant du streaming diffusera les nouveaux épisodes de la série Shonda Rhimes. Découvrez la bande originale avec Miley Cyrus, Harry Styles et bien d’autres !

©NetflixBridgerton, le succès de Shonda Rhimes qui présentera sa deuxième saison.

Le compte à rebours est presque terminé ! Le 25 mars prochain Netflix présentera la deuxième saison tant attendue de Bridgerton. la fiction de Shonda Rhimes reviendra sur la plateforme de streaming après avoir ravi le cœur des utilisateurs qui placent la série parmi les plus vues sur le service d’abonnement. Quelques détails ont été révélés mais l’un d’eux a retenu l’attention de beaucoup : comment sera ta musique ?

Le premier volet est arrivé en 2020 pour adapter les romans de Julia Quinn qui se déroulent à Londres, précisément en 1813. A cette époque, une famille puissante fait face à différents conflits sociaux, amoureux et sexuels. Non seulement cette série d’époque a été nominée pour un Emmy, mais elle a également permis aux abonnés de Red N de se connecter rapidement à l’histoire. Comment fait-on ça? Avec un bon casting, un écran énorme et un bande sonore frappant.

Bien qu’il s’agisse d’une fiction d’époque, la vérité est que Netflix a réussi à lui donner une touche moderne à la perfection. Pour cela, ils ont inclus des chansons accrocheuses qui sont reconnues par le public d’aujourd’hui. En ce sens, les hits de Billie Eilish, Shawn Mendes ou Ariana Grande tout au long des épisodes. Et pour ceux qui ne peuvent pas attendre, on sait déjà quels seront les thèmes musicaux qui sonneront dans la deuxième saison.

dans la liste de lecture de spoilers, vous pourrez revoir chacun des hits qui auront leur moment à Bridgerton. Dans tous les cas, il est à noter qu’ils seront interprétés par des orchestres de manière instrumentale ou qu’ils fonctionneront comme des reprises. De cette façon, nous écouterons reste loin à partir de Nirvana et Danser tout seul à partir de Robyne par Vitamin String Quartet, en plus de Fille matérialiste à partir de Madone et Kabhi Khushi Kabhie Gham par Kris Bowers.

Ce n’est pas tout car nous écouterons aussi Diamants à partir de Rihanna sous l’interprétation de Hannah V et Joe Rodwell ; Tu dois savoir à partir de Alanis Morrisette avec le son du Duomo ; le classique de Harry Styles, Signe des temps couvert par Steve Horner; Qu’en est-il de nous à partir de Rose par Duomo; Quel profond est votre amour à partir de Calvin Harris et Disciples par Kiris et boulet de démolitionoriginaire de Miley Cyrus, par le Quatuor à cordes de minuit. Faisons chauffer les moteurs à plein régime !

