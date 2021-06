« Je dois vraiment rappeler aux gens à quel point il est dangereux de commenter la taille de quelqu’un. »

Les fans d’Olivia Rodrigo se sont ralliés à sa défense après avoir remarqué que les trolls lui faisaient honte à cause de son poids sur Instagram.

Samedi 5 juin, Olivia Rodrigo a publié une sélection de nouvelles photos mignonnes sur sa page Instagram. Sur les photos, on peut voir Olivia portant une mini-robe en tartan de style années 90 avec des bottes à plateforme. Olivia a sous-titré le message avec « tout ce que j’ai fait, c’est faire de mon mieux », une parole de sa chanson ‘Brutal’. En d’autres termes, Olivia vivait simplement sa meilleure vie et agissait comme n’importe quelle superstar adolescente.

Cependant, peu de temps après qu’Olivia ait partagé les photos, les gens ont commencé à commenter son poids et maintenant les fans les appellent.

LIRE LA SUITE: Olivia Rodrigo lance le site Depop où vous pouvez acheter des vêtements de sa vidéo Good 4 U

Les fans d’Olivia Rodrigo critiquent les trolls qui lui font honte à cause de son poids sur de nouvelles photos. Photo : Jason Mendez/Getty Images, @oliviarodrigo via Instagram

Après avoir remarqué des remarques négatives sur le poids d’Olivia sur les réseaux sociaux, un fan a tweeté : « Je dois vraiment rappeler aux gens à quel point il est dangereux de commenter la taille de quelqu’un. Je vois d’innombrables publications partageant des photos d’Olivia Rodrigo, la qualifiant de « trop ​​maigre . » Je veux que vous vous demandiez à quel point il est utile de faire des commentaires non sollicités comme ça sur le corps d’un jeune de 18 ans. »

Une autre personne a ensuite tweeté: « vous en avez tous marre de la honte corporelle d’Olivia Rodrigo. Quand quelqu’un de gros, vous lui dites de perdre du poids et d’arrêter de manger, mais quand vous voyez quelqu’un de maigre comme Olivia, vous l’appelez anorexique et lui dites de mettre de la viande sur ses os? dégoûtant. Elle est si jeune et ne mérite pas ça ».

Je dois vraiment rappeler aux gens à quel point il est dangereux de commenter la taille de quelqu’un. Je vois d’innombrables publications partageant des photos d’Olivia Rodrigo, la qualifiant de « trop ​​maigre ». Je veux que vous vous demandiez à quel point il est utile de faire des commentaires non sollicités comme ça sur le corps d’un jeune de 18 ans ? – Em ✨ (@EmilyJBashforth) 5 juin 2021

les gens qui commentent le poids d’olivia rodrigo ne me conviennent pas… elle est littéralement une adolescente ?? à cet âge tu grandis littéralement encore lol l’appeler anorexique est putain de dérangeant et probablement une chose horrible à lire pour elle – inabber 🦦🌱 (@iNabber69) 6 juin 2021

Je vois des gens qui font honte à Olivia Rodrigo sur mon téléphone. J’étais maigre et honteux en grandissant et ce n’est pas amusant et cela m’a fait beaucoup pleurer. Je suis né avec une maladie cardiaque et j’ai eu du mal à prendre du poids. De plus, j’avais aussi un métabolisme élevé. Ne fais honte à personne !!! — Comme si nous étions faits de Starlight ✨⭐️💫💛😎 (@swiftieun1corn) 5 juin 2021

tw-ed

vous êtes tous malades pour avoir humilié le corps d’olivia rodrigo. Quand quelqu’un de gros, tu lui dis de perdre du poids et d’arrêter de manger, mais quand tu vois quelqu’un de maigre comme Olivia, tu l’appelles anorexique et lui dis de mettre de la viande sur ses os ? répugnant. elle est si jeune et ne mérite pas ça. pic.twitter.com/FnXMSkfHWF – gia 52 aime madillie (@chosetochange) 6 juin 2021

Toutes les personnes qui appellent Olivia Rodrigo anorexique ne sont certainement pas des professionnels de la santé et leurs commentaires sont préjudiciables. La honte corporelle se présente sous de nombreuses formes, même si elle n’est pas intentionnelle. Les gens peuvent être maigres ou plus gros ou tout ce qu’ils veulent être. – Ben Stults (il/lui) (@Benjerman99) 5 juin 2021

on pourrait penser qu’après des célébrités comme Taylor Swift qui étaient maigres et honteuses sur Internet, puis qui ont révélé plus tard qu’elle avait un trouble de l’alimentation, tout le monde arrêterait de faire des choses comme ça. laisser olivia rodrigo tranquille pic.twitter.com/6iKLsKHIG3 – s (@taylorshughes) 5 juin 2021

Il va sans dire que vous ne devriez pas commenter le poids des autres, quelle que soit leur taille. Si vous voyez des personnes faire des remarques blessantes sur le poids d’autres personnes sur les réseaux sociaux, assurez-vous de les signaler. Olivia et personne d’autre ne devraient être soumis à cela.

LIRE LA SUITE: Olivia Rodrigo sort-elle un album intitulé Sweet ? La théorie expliquée

.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂