‘Loki’: Disney + fait clairement son pari pour le MCU avec une série aussi imprévisible que son protagoniste

Lors de la présentation de ‘Loki’, à laquelle nous avons assisté avec d’autres médias du monde entier, Le patron de Marvel, Kevin Feige, a donné un indice sur le fonctionnement de la roue de production de Marvel: Ils ne savaient pas ce qu’allait devenir le personnage de Loki dans ‘Infinity War’, mais ils le savaient parfaitement quand ils ont fait ‘Endgame’ : « L’une de mes choses préférées dans le film était que les gens nous disaient que nous avions laissé des détails avec Loki , on avait oublié de dire que c’était avec lui. » Mais bien sûr, ils n’avaient pas oublié.

Même s’ils n’étaient pas très clairs sur ce qui allait lui arriver. Ils savaient qu’ils voulaient voyager dans le temps, avoir Loki et rien d’autre. L’idée finale est venue, selon Feige, de Kate Herron elle-même, réalisatrice et productrice de la série., qui a introduit la Time Variation Authority, le bureau créé en 1986 dans la collection Thor par Walt Simonson et Sal Buscema. Avec elle, ils ont réussi à trouver non seulement la clé de l’intrigue qui ferait survivre Loki, mais, vu les deux premiers épisodes qui arrivent cette semaine sur Disney +, ils ont également dicté le ton de la série.

Et est-ce que la présence de la Time Variation Authority est presque aussi essentielle que la figure de Loki lui-même dans la définition du ton et des intentions de cette nouvelle proposition Disney+ autour d’un secondaire du MCU, après ‘Wandavision’ et ‘Falcon and the Winter Soldier’ ​​(et ‘MODOK’ dans un certain sens, bien qu’il soit originaire de Hulu). Surtout dans le premier, puisque l’idée de » envoyons l’héroïne dans un sitcom« déterminé tout le développement de la série.

Dans ce cas, le poinçon sur la table est « un dieu nordique dans un bureau ». Un dispositif de comédie classique, mélangez deux éléments antagonistes et voyez ce qui se passe.a, et cela se traduit ici par une série moyennement risquée (moyennement, nous parlons de Disney, pas d’un film de Bñela Tarr), mais avec les touches d’excentricité appropriées pour se différencier du reste des productions Marvel sans problème.

Loki : 9 à 5

Dans les deux premiers épisodes, une situation se présente qui, bien sûr, donne assez pour soutenir une saison entière : Loki (Tom Hiddleston) n’était pas mort ou en train de faire la fête, mais retenu par un organisme chargé de corriger les perturbations dans le « bon » échéancier. Avec l’aide de l’agent Mobius (Owen Wilson), il tentera d’arrêter un criminel qui sème le chaos dans le temps, générant de multiples lignes alternatives.

Sans aucun doute, la grande idée de la série est de transformer la dynamique habituelle des super-héros en un film de copain de procédure. Basé sur le choc des personnages entre Loki et Mobius (menteur et imprévisible l’un, observateur formel et strict des règlements l’autre)L’enquête sur qui bricole la chronologie combine enquête et action (pas particulièrement bien tournée, soit dit en passant) avec de la pure comédie. Le résultat est équilibré et amusant grâce au charisme des deux protagonistes, qui sont accompagnés de multiples troupes, comme les merveilleux Wunmi Mosaku et Gugu Mbatha-Raw.

Le résultat, pour l’instant, est prometteur et cohérent, et a la finition soignée et impeccable de toutes les productions Disney, un cran en dessous des films en termes de luxe et d’excès visuels, mais bien au-dessus d’une série Netflix moyenne, par exemple, et ses horaires et rythmes forcément télévisuels. Cependant, cela tombe dans le problème qui commence déjà à devenir évident dans la série Marvel : ce ne sont que des coussins d’intrigue pour justifier les grands événements, qui arriveront au cinéma.

Cela finira-t-il par devenir un problème ? Sans aucun doute, vous devez attendre de nouvelles séries pour le vérifier, mais il serait souhaitable que la série Marvel sur Disney+ ait une identité suffisante pour ne pas être de simples commentaires en pied de page Des films. Rappelons toutefois que ce premier lot de séries MCU était prévu avant que Disney ne réalise qu’il dispose d’un allié très puissant dans sa plateforme de streaming. Qui sait si ce ne seront pas les films qui finiront par devenir des épisodes pilotes pour les vrais moments forts du petit écran.