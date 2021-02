Les États-Unis appellent l’Union africaine à faire pression sur l’aggravation de la crise dans le Tigré en Éthiopie

Le secrétaire d’État américain Antony Blinken a appelé samedi l’Union africaine et d’autres partenaires internationaux à aider à résoudre une crise qui s’aggrave dans la région du nord du Tigré, en Éthiopie, en condamnant les atrocités présumées dans les combats dans ce pays.

La déclaration de Blinken a suggéré une frustration croissante face à la réponse de l’Éthiopie et de l’Érythrée voisine à ce que le plus haut diplomate américain a décrit comme une «crise humanitaire qui s’aggrave». Ses remarques sont intervenues au lendemain de la publication par Amnesty International d’un rapport accusant les forces érythréennes d’avoir tué des centaines de civils au Tigré en 24 heures l’année dernière, un incident qu’elle a qualifié de crime potentiel contre l’humanité.

L’Érythrée a rejeté les accusations. « Les États-Unis sont gravement préoccupés par les atrocités signalées et la détérioration générale de la situation dans la région du Tigray en Éthiopie », a déclaré Blinken.

« Nous demandons aux partenaires internationaux, en particulier l’Union africaine et les partenaires régionaux, de travailler avec nous pour faire face à la crise au Tigray, y compris par une action à l’ONU et dans d’autres organes compétents. » L’armée fédérale du Premier ministre éthiopien Abiy Ahmed a évincé l’ancien parti au pouvoir local, le Front de libération du peuple du Tigré (TPLF), de la capitale régionale Mekelle en novembre, mais les combats de bas niveau se sont poursuivis.

Des milliers de personnes sont mortes, des centaines de milliers ont été chassées de chez elles et il y a des pénuries de nourriture, d’eau et de médicaments dans la région de plus de 5 millions de personnes. L’Éthiopie et l’Érythrée ont nié que les troupes érythréennes aient participé au conflit, bien que des dizaines de témoins, diplomates et un général éthiopien aient signalé leur présence.

Pourtant, la Commission éthiopienne des droits de l’homme, dirigée par l’État, a publié vendredi une déclaration qui coïncidait avec le rapport d’Amnesty, affirmant que les enquêtes préliminaires indiquaient que des soldats érythréens avaient tué un nombre indéterminé de civils à Axum, une ancienne ville du nord de l’Éthiopie. Il a déclaré que les meurtres étaient en représailles à une attaque antérieure par des soldats du TPLF. Amnesty a déclaré que les soldats érythréens avaient exécuté des hommes et des garçons dans les rues et se sont livrés à de nombreux pillages.

Blinken a noté les engagements éthiopiens en faveur de la pleine responsabilité, y compris le soutien international pour les enquêtes sur les violations des droits de l’homme et pour permettre un accès humanitaire sans entrave. « Le retrait immédiat des forces érythréennes et des forces régionales d’Amhara du Tigré est une première étape essentielle », a déclaré Blinken.

« Ils devraient être accompagnés de déclarations unilatérales de cessation des hostilités par toutes les parties au conflit et d’un engagement à permettre l’acheminement sans entrave de l’assistance à ceux du Tigré. »

