Les fans de Marvel reprochent à Disney de ne pas promouvoir Shang-Chi et la légende des dix anneaux

Shang-Chi et la légende des dix anneaux est le premier film de Marvel avec un rôle principal asiatique.

Les fans de Marvel croient au manque de battage médiatique et de promotion entourant le prochain film Shang-Chi et la légende des dix anneaux peut-être à cause du racisme.

Shang-Chi et la légende des dix anneaux se concentre sur l’artiste martial qualifié Shang-Chi (Simu Liu) qui est obligé de faire face à son passé lorsqu’il est attiré par la mystérieuse organisation Ten Rings. C’est le premier film de Marvel avec une vedette asiatique.

Le film sortira en salles le 3 septembre. Et, contrairement Veuve noire qui est sorti en salles et sur Disney+ Premier Access simultanément, Shang-Chi ne sera pas disponible sur la plate-forme tant qu’il n’aura pas cessé d’être projeté dans les salles – environ 45 jours après sa sortie initiale.

Le PDG de Disney, Bob Chapek, a appelé Shang-Chi une « expérience intéressante » pour Disney pour tester la nouvelle approche des sorties de films lors d’un appel aux résultats trimestriels jeudi (12 août). Chapek a cité « les signes récents d’une confiance accrue dans le cinéma » malgré la pandémie de coronavirus en cours comme raison de la sortie en salles, rapporte Variety. Il a déclaré: « Ce titre était prévu pour être dans un environnement théâtral beaucoup plus sain. »

Simu Liu, qui joue lui-même Shang-Chi, a applaudi à la déclaration de Chapek sur Twitter. Il a tweeté: « Nous ne sommes pas une expérience. Nous sommes l’outsider; le sous-estimé. Nous sommes les briseurs de plafond. Nous sommes la célébration de la culture et de la joie qui perdurera après une année difficile. Nous sommes la surprise. Je suis viré le f **K up pour entrer dans l’histoire le 3 septembre ; REJOIGNEZ-NOUS. »

En plus des commentaires de Chapek, les gens ont noté que le Shang-Chi les acteurs n’ont pas apporté le soutien promotionnel par rapport aux autres films Marvel ou aux émissions Disney +. Au cours du dernier mois, Shang-ChiLe réalisateur de Destin Daniel Cretton n’a eu qu’une seule grande interview avec Empire. Les autres grands noms du film comme Awkwafina et Michelle Yeoh ne semblent pas non plus avoir fait autant de presse.

Le manque de buzz autour Shang-Chi a conduit beaucoup à accuser Disney de ne pas promouvoir le film en raison de sa distribution asiatique. Certains ont également mentionné le soutien Panthère noire reçu par rapport à Shang-Chi.

nous, les asiatiques, obtenons notre tout premier film Marvel dirigé par des asiatiques et @merveille ne fait rien pour le promouvoir. tweeter une affiche ne suffit pas. s’il vous plaît, faites la promotion de shang-chi comme vous avez promu la veuve noire. – rai (@widcwfilms) 14 août 2021

« theres shang-chi promo » ouais et la plupart des promos que vous voyez sur le film proviennent de simu liu ou des mises à jour du compte shang-chi brazil. nous parlons de la façon dont Marvel fait la promotion de ce film et ils ne le font pas de la même manière qu’ils l’ont fait avec la veuve noire et le capitaine Carter – FERMÉ. (@themvndarin) 14 août 2021

Je dois dire que c’est un peu suspect qu’aucun acteur de mcu ne dise rien sur le shang-chi à part les acteurs qui y sont…. – trin (@lovelltrin) 12 août 2021

pourquoi merveille a-t-il promu le capitaine carter plus que shang-chi — veille ᗢ | remorque nwh? (@invisiblewanda) 9 août 2021

pourquoi shang-chi n’est-il pas excité … c’est littéralement un film merveilleux qui sort le MOIS PROCHAIN ​​le racisme montre qu’ils ont littéralement fait la même chose avec la panthère noire 😫 – sab (@s4bswurld) 12 août 2021

Je souhaite que Shang-Chi ait plus d’amour et de presse .. idk a l’impression qu’il n’a pas le battage médiatique qu’il mérite – Plathanos 🐝🇩🇴 #HIVESZN (@SavinTheBees) 12 août 2021

Il reste encore trois semaines avant Shang-Chi est sorti, il est donc possible que Disney intensifie le déploiement promotionnel peu de temps après la première le 16 août.

