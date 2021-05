Samsung Galaxy S21: Avez-vous aussi ce problème de caméra? – 45secondes.fr.de

Récemment, certains utilisateurs de Samsung Galaxy S21 se sont plaints de problèmes de caméra. En attendant, le constructeur en a également eu vent et en a discuté dans un forum officiel. Une solution semble être en vue.

Alors, quel est le problème avec l’appareil photo du Galaxy S21? Comme SamMobile le rapporte et l’a également déterminé, les performances de l’application appareil photo laissent parfois beaucoup à désirer. Un retard frustrant se produit par endroits. La vidéo suivante pour le Galaxy S21 + devrait illustrer le problème:

Comme vous pouvez facilement le voir, le changement entre les niveaux de zoom individuels est tout sauf fluide. Au lieu de cela, nous voyons une secousse claire qui est tout sauf appropriée pour un smartphone dans cette gamme de prix. De plus, il existe des retards similaires lors de la sélection des modes d’enregistrement.

SamMobile a trouvé les problèmes de caméra avec les variantes Exynos des modèles Galaxy S21. C’est exactement ce que vend Samsung dans ce pays. Heureusement, les propriétaires de ces appareils n’auront probablement pas à vivre trop longtemps avec les déficiences décrites.

Galaxy S21: la mise à jour devrait corriger le décalage de la caméra

Dans le forum sud-coréen «Samsung Members», le fabricant a apparemment commenté les problèmes de caméra avec la série Galaxy S21. En conséquence, ils sont apparemment dus au fait que dans certaines situations, il n’y a pas assez de mémoire ou de puissance de calcul disponible pour certaines tâches. Une mise à jour aidera et sera déployée avec la mise à jour de sécurité pour juin 2021.

La mise à jour ne devrait pas être trop loin, car Samsung distribue généralement des correctifs de ce type relativement tôt. Nous supposons que le correctif de bogue sera également inclus dans la version du correctif de sécurité qui sera publié dans ce pays.

Notez que nous n’avons pas été en mesure de déterminer le décalage de la caméra décrit dans aucun de nos tests pour la série de modèles. Ni le Samsung Galaxy S21, ni le Galaxy S21 + ni le S21 Ultra ne nous ont posé de problèmes à cet égard. Nous espérons que vous aussi en avez été épargnés jusqu’à présent.

À propos: des bugs de ce type se produisent encore et encore avec les smartphones haut de gamme. Plus récemment avec le Xiaomi Mi 11 Ultra: après la mise à jour vers MIUI 12.5, il y a eu également quelques problèmes. Heureusement, le fabricant a réagi à une vitesse fulgurante et a fourni une correction de bogue en un rien de temps.









