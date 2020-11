Les fans de la Couronne sont horrifiés par la façon dont le prince Charles traite Diana dans la saison 4

Quelqu’un voudra peut-être avertir le prince Charles de ne pas regarder la saison 4 de The Crown.

La Couronne est revenu pour sa quatrième saison hier (15 novembre) et les fans sont furieux contre le vrai prince Charles après le portrait de la série de sa relation avec la princesse Diana.

Bien que l’émission contienne des inexactitudes historiques, les fans, qui étaient trop jeunes ou pas encore nés, découvrent la relation tumultueuse que Charles et Diana entretenaient, beaucoup se déclarant choqués par le traitement de Charles envers sa jeune femme.

Beaucoup établissent également des parallèles entre la façon dont Diana et Meghan Markle, qui a épousé le fils de Diana, Harry, ont été traitées par la famille royale britannique.

LIRE LA SUITE: Quel âge avait Diana quand elle a rencontré Charles? La vraie histoire derrière The Crown expliquée

Prince Charles et Diana The Crown saison 4. Image: Netflix

La quatrième saison de La Couronne est un regard brut et souvent inconfortable sur la relation de Charles et Diana, interprétée par Josh O’Connor et Emma Corrin, à partir de leur première rencontre alors que Diana n’avait que 16 ans et Charles avait 29 ans, jusqu’à leur mariage quatre ans plus tard quand elle avait 20 ans , et la naissance de leurs deux enfants, William et Harry.

La liste des griefs que les fans ont saisis après avoir regardé l’émission comprend la différence d’âge entre eux deux, la longue liaison de Charles avec Camilla Parker-Bowles (maintenant sa femme), la jalousie de Charles alors que sa popularité montait en flèche dans le monde entier, et le manque de compassion envers Diana alors qu’elle luttait contre un trouble de l’alimentation.

La famille royale dans son ensemble ne s’en sort pas à la légère non plus, car elle est décrite comme étant froide, jalouse et impitoyable envers Diana.

La condamnation sur les réseaux sociaux a été brutale. Ce sont quelques-uns des tweets les plus appétents.

Je me demande où le prince Charles a eu l’audace d’accuser Diana de «blesser Camilla» alors que Camilla et Charles sont ceux qui commettent l’adultère et traitent Diana comme une poubelle depuis 11 ans? #La Couronne pic.twitter.com/a6dbnQ9rJ8 – Alexandra⁷ (@fakelovesgf) 16 novembre 2020

la princesse diana avait 20 ans et le prince charles 32 ans lorsqu’ils se sont mariés. elle n’a jamais eu de petit ami avant de se fiancer. puis elle a subi des années de torture et de tourment par cette famille. oohhh je suis tellement fou lol. – nadirah (@hinadirah) 16 novembre 2020

Lorsque PopBuzz a parlé à Josh et Emma de la relation entre Charles et Diana, Josh pense que la série essaie de montrer une image équilibrée de leur relation.

«Il y a tellement d’amour dans cette série entre eux deux. Je veux dire, je dis tellement, il y a plus de douleur. [In] le moment de l’amour, tu te bats vraiment pour eux.

«Nous croyons tous les deux très fermement qu’il y avait de l’amour là-bas, qu’il y avait une grande affection l’un pour l’autre et qu’ils se sont battus pour ce mariage, c’est donc ce que j’ai emporté. Je ne pense pas que ce soit aussi simple qu’eux. voué à l’échec. »

Regardez l’interview complète de Josh O’Connor et Emma Corrin de The Crown en cliquant sur play sur la vidéo en haut de cette page ou rendez-vous sur notre chaîne YouTube.

.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂