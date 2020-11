EMUI 11 ajoute une fonction MIUI 11 utile aux téléphones Huawei

Les mobiles de Huawei peuvent sauver des vies grâce à sa nouvelle fonction d’alerte aux tremblements de terre.

Xiaomi a été l’un des pionniers dans l’introduction d’un système de détection et d’alerte sismique dans son logiciel mobile.

Plus tard, Google a lui-même décidé de faire d’Android la plus grande plate-forme de détection de tremblement de terre au monde grâce à des algorithmes basés sur des systèmes d’IA et le fonctionnement de l’accéléromètre de nos mobiles.

Désormais, Huawei est la firme qui a décidé d’implémenter une fonction similaire dans son logiciel mobile. De cette façon, les détenteurs d’un mobile Huawei mis à jour vers EMUI 11, disposent d’un système d’alerte sismique intégré à vos appareils.

Voici comment fonctionne l’alerte sismique EMUI 11 (et comment elle est activée)

Comme expliqué sur le portail d’informations chinois C’est la maisonSeuls les utilisateurs d’un terminal Huawei mis à jour vers EMUI 11 pourront utiliser cette fonction.

Une autre limitation, par ailleurs, est qu’au départ cette fonction n’est opérationnelle que dans la région chinoise du Sichuan. Espérons que sa disponibilité sera étendue à d’autres régions plus tard, peut-être même en dehors de la Chine.

Pour l’activer, il vous suffit d’accéder aux paramètres système EMUI 11, et dans la section « Sécurité », activer l’option « Alertes sismiques » dans la section « Notifications d’urgence ».

Huawei est convaincu que cette fonctionnalité peut aide grandement à prévenir les catastrophes causée par ce type de phénomène. Et est-ce qu’un système d’alerte précoce peut aider à estimer l’impact qu’un tremblement de terre pourrait avoir après la capture de l’onde sismique, pour que la notification parvienne aux mobiles avant l’arrivée de l’onde sismique la plus destructrice. Même en étant de quelques secondes, toute sorte d’anticipation peut être utile dans ces cas.

