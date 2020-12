X1 Wind, le système éolien flottant développé à Barcelone qui profite des vagues de la mer pour créer de l’énergie

Il est moins lourd et plus rentable que les solutions actuelles. X1 Wind est la société catalane à l’origine du système éolien flottant pour obtenir de l’énergie en mer et cette semaine, elle a été choisie par la Commission européenne comme l’une des startups qui recevra un financement pour poursuivre son projet. Contrairement aux autres moulins à vent en mer qui sont ancrés au fond marin, La solution de X1 Wind est une plate-forme flottante, avec un poids considérablement inférieur et avec la possibilité de profiter des vents forts des eaux plus profondes.

X1 Wind veut changer l’industrie éolienne offshore en pleine croissance. Au lieu d’utiliser des turbines classiques adaptées des plates-formes pétrolières et gazières, ils ont créé un système à partir de zéro conçu directement pour la mer. L’entreprise explique que les eaux plus profondes ont un potentiel allant jusqu’à 7 000 GW, gaspillé avec les techniques actuelles.

Moulins à vent dans la mer face au vent

«Au cours de la dernière décennie, plusieurs prototypes ont démontré avec succès que l’éolien flottant est techniquement réalisable, mais les coûts doivent être réduits d’au moins 50%», explique Alex Raventós, PDG de X1 Wind. La conception de cette éolienne est pionnière dans le monde, car elle implique la première plateforme flottante vent arrière.

Tous les moulins à vent fonctionnent à contre-courant de la direction du vent, de sorte que le système X1 Wind semble contre-intuitif. Cependant, construisez-le sous le vent permet d’avoir une turbine plus légère et plus flexiblecar il ne doit pas lutter contre elle et la structure n’a pas besoin d’être aussi lourde.

Etant une plateforme flottante sur les vagues, la structure peut rester orientée au vent, tournant à son tour puisque nous n’avons pas de tour fixe. Il Le système breveté de X1 Wind s’appelle PivotBuoy et sera installé aux îles Canaries en tant que test pilote.

«L’avantage est que ce nouveau système peut être installé en eau profonde et vous n’avez pas besoin d’aussi gros navires pour transporter la turbine, puisque la fabrication et l’assemblage des pièces peuvent être effectués au port et remorqués là où ils doivent être situés », a expliqué Raventós dans un entretien avec Viaempresa en 2017.

Selon expliqué Raventós début novembre, le pilote des îles Canaries est achevé à 90% et ils travaillent déjà sur le modèle X90 pour démarrer sa commercialisation. En mars 2020, la conception du système d’amarrage a été achevée et la plate-forme flottante a été achevée en août dans les installations DEGIMA à Santander.

Il L’éolienne utilisée est une Vestas V29 de 225 kW. « Notre prototype mesure 200 mètres de haut, mais malgré sa grande taille, il permet de réduire le poids des systèmes actuels jusqu’à 80% », commente Raventós dans une interview.

À ce jour, X1 Wind a obtenu un financement important. En plus des 400 000 € obtenus en un tour, le programme Horizon 2020 leur offrait 4,4 millions d’euros. Un montant qui cette semaine a été augmenté de 2,5 millions d’euros supplémentaires. C’est un montant généreux, mais les partenaires fondateurs estiment que nécessiteront entre 20 et 30 millions d’euros au cours des prochaines années pour pouvoir traduire votre projet.

Il Le système PivotBuoy a été conçu en 2012, tandis que Carlos Casanovas, co-fondateur du projet, était au MIT. Après avoir obtenu divers prix et distinctions, la startup basée à Barcelone avec environ huit travailleurs accélère son projet pour la tester aux îles Canaries. Le secteur des énergies renouvelables a un bel avenir devant eux et des startups comme X1 Wind avec son système éolien flottant qui tourne sous le vent peuvent être un grand coup de pouce.

