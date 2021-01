Spider-Man: dans la suite de Spider-Verse est un an plus proche, Sony tease avec de nouvelles images

Une nouvelle année signifie que nous sommes un pas de plus vers la sortie de Spider-Man: dans le Spider-Verse 2, et le compte Twitter officiel tease la suite à venir avec de nouvelles images de Spider-Man 2099. Y compris deux photos du futuriste Spidey sur fond noir, le tweet se lit simplement, « Un an plus près de 2022 ». Exprimé par Oscar Isaac, Spider-Man 2099 n’a été vu que brièvement dans une scène post-crédit, et la mise en évidence du personnage suggère qu’il jouera un rôle beaucoup plus important dans la suite.

Un an plus près de 2022 pic.twitter.com/Foeq36SMVE – Spider-Man: dans le Spider-Verse (@SpiderVerse) 1 janvier 2021

Sorti en 2018, Spider-Man: dans le Spider-Verse suit Miles Morales (Shameik Moore), un adolescent qui devient Spider-Man dans une réalité alternative. À travers le vers de l’araignée, il fait équipe avec d’autres versions de Spider-Man de différentes dimensions, y compris un Peter Parker plus âgé (Jake Johnson), Gwen Stacy en Spider-Woman (Hailee Steinfeld), une version porcine de Spider-Man appelée Spider. -Ham (John Mulaney), un combattant du crime ressemblant à un anime appelé SP // dr (Kimiko Glenn), et une incarnation sombre et noire de Spider-Man (Nicolas Cage).

En plus de marquer gros au box-office, Dans le Spider-Verse a été un succès auprès des critiques et des cinéphiles. Il a reçu des éloges et une renommée universelle, car de nombreux fans de Marvel l’ont immédiatement placé parmi les meilleurs films de super-héros animés de tous les temps. Le film a également remporté les prix du meilleur long métrage d’animation aux Oscars, aux Golden Globes et aux Annie Awards. Inutile de dire que peu de temps après sa sortie, une suite a été ordonnée, conduisant à Spider-Man: dans le Spider-Verse 2 entrée en production.

De plus, le film pourrait également élargir son histoire avec plus de retombées. Il a déjà été rapporté qu’un spin-off de Spider-Women suivra trois générations de personnages féminins liés à Spider: Spider-Gwen, Spider-Woman et Silk. Lauren Montgomery aurait été sollicitée pour réaliser en utilisant un scénario de Bek Smith. Les producteurs Phil Lord et Christopher Miller ont également exprimé leur intérêt pour le développement d’une série parallèle à la suite de Spider-Ham, et après avoir signé un accord avec Sony Pictures Television pour créer du contenu Marvel animé, cela semble être une bonne possibilité.

Nous devrons peut-être attendre un moment pour la seconde Dans le Spider-Verse film, mais nous verrons toujours au moins une autre incarnation de Spidey sur grand écran cette année. Reprenant son rôle de Peter Parker de Spider-Man: retour à la maison et Spider-Man: loin de chez soi, Tom Holland sera de retour dans son troisième Homme araignée film le 17 décembre 2021. Bien que rien n’ait été officiellement confirmé par Marvel ou Sony, Homme araignée Les acteurs Tobey Maguire et Andrew Garfield auraient également beaucoup de rumeurs pour apparaître dans la suite par le biais d’un multivers d’action en direct.

Spider-Man: dans le Spider-Verse 2 sortira en salles le 7 octobre 2022. On ne sait pas encore quand les retombées potentielles seront publiées. Il y aura beaucoup de pression sur les scénaristes pour que le prochain film soit à égalité avec le premier, mais étant donné l’enthousiasme des fans entourant le projet, il y a de fortes chances que ce soit un grand succès financier lorsqu’il arrivera enfin sur grand écran. Le dernier tease de la suite à venir a été publié par Spider-Man: dans le Spider-Verse sur Twitter.

Sujets: Spider-Man: Dans le Spider-Verse, Spider-man