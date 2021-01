Jake Gyllenhaal célèbre le 20e anniversaire de «Donnie Darko»

Aujourd’hui, il y a deux décennies Richard Kelly bousculer la scène cinématographique en présentant au Festival du film de Sundance « Donnie Darko», Ses débuts en tant que réalisateur. Bien que maintenant Kelly On est un peu loin des projecteurs après quelques échecs au box-office, la vérité est que ses débuts auraient été une véritable révélation sur la portée à laquelle le cinéma indépendant de l’époque pouvait aspirer.

Le film suit de près un jeune lycéen qui, malgré un bilan académique impressionnant, conserve un profil problématique en plus de l’assistance psychiatrique qu’il assiste chaque semaine, accompagné de médicaments puissants.

La vie de Donnie prend une tournure extrême au moment où il commence à avoir des hallucinations dans lesquelles il regarde Franc, un gars vêtu d’un costume de lapin terrifiant qui commence à annoncer la fin du monde. Ce «spectre» commence à faire une série de révélations qui suggéreraient qu’il ne s’agit pas d’une simple hallucination, compliquant l’intrigue avec des éléments imbriqués sur les univers parallèles et le voyage dans le temps.

Inutile de dire que le film est maintenant un classique culte, avec la participation de Jake et Maggie Gyllenhaal, Drew Barrymore (qui est le producteur du film), Jena Malone et l’acteur et danseur décédé Patrick Swayze.

Malgré les réceptions mitigées lors de sa première, les critiques ont complètement obsédé le travail d’acteur de Jake Gyllenhaal, son protagoniste, marquant un véritable tournant dans sa carrière. L’acteur se rendait sur son compte Instagram pour montrer à ses fans certains éléments qu’il garde encore de la production, y compris le scénario du film.

C’est un film qui a changé ma vie et ma carrière, et il était irréel de voir cette histoire trouver une vie plus tard avec de nouveaux publics et de nouvelles générations, même ainsi, quoi Donnie dit à Roberta Sparrow c’est vrai: «Il reste encore beaucoup à voir».

L’acteur conclut en remerciant les fans qui, au fil des ans, continuent de l’approcher pour lui demander « de quoi diable était le film ». «Continuons de confondre les gens. Encore 20 ans », conclut-il. Même si une suite a appelé « S. Darko”A été lancé en 2009, il n’a pas reçu l’approbation de Kelly, qui a également écrit le scénario.

Depuis « La boîte » en 2009, Kelly n’a pas présenté d’indications sur la réalisation d’un nouveau film, même si en 2017 il aurait laissé entendre qu’il travaillait sur un tournage dans le même univers que « Donnie Darko». Je rejetterais également certaines théories suggérant que le caractère de Donnie il était mort tout le temps, assurant que le film « discute de la possibilité que la vie et la mort coexistent sans être complètement linéaire ».