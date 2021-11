« Inglourious Basterds » était sur le point d’être une mini-série

En 2009, le réalisateur américain Quentin Tarantino a présenté en avant-première dans les cinémas du monde entier un film qui est, à ce jour, l’une des références obligatoires lors de la révision de sa filmographie : « Inglourious Basterds », un conte uchronique dans celui que le réalisateur réalise lui-même. vision de la fin de la seconde guerre mondiale.

Avec un total brut de 321 millions de dollars au box-office, le film a rapidement reçu les éloges du public et de la critique spécialisée, apparaissant comme candidat aux Oscars dans les catégories « Meilleur film », « Meilleur réalisateur » et « Meilleur scénario ». , en plus de décerner à Christoph Waltz, qui faisait ses débuts à Hollywood, son premier prix du « Meilleur acteur dans un second rôle ».

Cependant, il est curieux que Tarantino ait initialement eu de forts doutes quant à la réalisation de cette production, ou du moins dans un format cinématographique. Le cinéaste a écrit « Inglourious Basterds » en 1998 après avoir terminé son travail sur « Jackie Brown », bien qu’il ait mis l’idée de côté en raison de ses problèmes pour trouver une fin appropriée, ce qui l’amènerait à concentrer son attention sur sa saga de vengeance épique « Kill Bill . ».

En 2007, Tarantino serait démotivé par le manque de collection du film « Death Proof », malgré les critiques positives pour sa façon d’interpréter l’ancien cinéma d’exploitation. Cela le ferait douter de ses propres capacités sur grand écran, il en vint donc à envisager de faire passer l’histoire des salauds à la télévision, un domaine avec lequel il avait déjà une expérience antérieure.

Récemment, Tarantino a eu une longue discussion avec son collègue, le réalisateur Robert Rodríguez pour sa chaîne de télévision « El Rey Network », révélant son plan initial de diffuser sa folle histoire nazie à la télévision. « J’essayais de l’apprivoiser (l’histoire) et je n’y arrivais pas. Mon idée à l’époque, parce que c’était trop gros et sauvage, c’était de faire une mini-série, et c’est vraiment ce que je comptais faire. »

Tarantino précise que c’est lors d’un dîner avec le cinéaste Luc Besson (Léon, Le cinquième élément) qu’il a été convaincu de porter son histoire sur grand écran. Le Français a souligné qu’il était l’un des rares cinéastes à l’avoir convaincu de quitter la maison et de regarder un film au cinéma, un compliment que Tarantino apprécierait.