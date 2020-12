Pourquoi Stadia est la meilleure plateforme pour jouer à Cyberpunk 2077

Voulez-vous jouer à Cyberpunk et n’avez pas d’ordinateur puissant? Téléchargez Google Stadia.

En novembre 2019, est arrivé l’un des produits les plus ambitieux de Google, une plateforme de jeu vidéo avec une grande particularité: tous ses titres étaient joués en streaming ou ce qui est pareil, via un service cloud.

Mais la vérité est que Google Stadia est arrivé trop tôt. Non seulement son catalogue de jeux vidéo était quelque peu rare, mais leur prix n’était pas exactement compétitif par rapport à celui des magasins de consoles numériques ou d’ordinateurs. À cela s’ajoute la suspicion des utilisateurs de jouer dans le cloud ainsi que les fausses légendes urbaines créées autour du décalage et des performances de Stadia.

Maintenant, Google Stadia est une plate-forme beaucoup plus mature, avec un meilleur catalogue et un plus grand nombre d’utilisateurs qui ont vu que le service de Google a en effet de nombreux avantages à offrir. Et l’oeil, car Google Stadia est aujourd’hui le meilleur endroit pour jouer à l’un des titres les plus attendus de ce 2020, Cyberpunk 2077.

Pourquoi jouer à Cyberpunk 2077 sur Google Stadia

La première nouvelle que nous avons eue de Cyberpunk 2077 remonte à 2013 à travers un petit teaser qui nous a laissé sans voix. Non seulement à cause du cadre, mais aussi parce que ses développeurs n’étaient pas n’importe qui, mais le CD polonais Projekt, les créateurs de l’impressionnante trilogie The Witcher.

7 ans – on dit bientôt – pour enfin l’avoir entre nos mains. 7 ans que les utilisateurs de PlayStation 4, Xbox et ordinateurs ont dû attendre l’un de ces jeux qui, selon ses créateurs, allait tout révolutionner. Rien n’est plus éloigné de la réalité.

CD Projetk a eu de gros problèmes à cause de Cyberpunk. Pour vous donner un aperçu, les développeurs ont laissé des copies aux analystes et magazines uniquement de la version PC. Résultat? Un jeu étonnant, avec quelques bugs mais avec des graphismes très détaillés tant que vous avez un ordinateur puissant. Qu’en est-il de la version PS4 et Xbox? Un désastre complet que les créateurs ont évité de montrer et gardé secret.

Les Polonais ont gardé le silence sur cette version pour consoles et tout cela pour assurer une bonne campagne de Noël. La vérité est que le jeu sur les consoles de bureau est un désastre complet. Graphiques de la génération précédente, textures qui ne se chargent pas, FPS au sol … tout cela a causé des pertes millionnaires au point que même Sony va rendre le montant de tous les exemplaires achetés dans sa boutique en ligne.

CD Projekt a présenté ses excuses à tous les utilisateurs pour avoir publié quelque chose qui ne peut pas être lu sur le marché, mais le mal a déjà été fait et c’est que les consommateurs se sentent trompés. Tant d’attente pour ce jeu que plus tard, il ne pourra être apprécié que sur des ordinateurs haut de gamme. La chose la plus simple aurait été annuler les versions PS4 et Xbox et les publier dans la nouvelle génération Bien que cela aurait pris beaucoup de ventes du jeu, en particulier à Noël.

Et voici notre protagoniste, Google Stadia. Non seulement parce qu’elle ne se soucie pas de la puissance (jeu dans le cloud), mais parce qu’elle fait un geste vraiment intelligent. Tous ceux qui réserveront ou achèteront Cyberpunk 2007 Ils ont pris un pack de première qui se compose d’une télécommande et d’un Chromecast Ultra totalement gratuit. Une affaire spectaculaire à laquelle très peu d’entre nous ont pu résister.

Cyberpunk 2077 semble phénoménal sur Google Stadia, pas au niveau d’un ordinateur à 3000 euros mais au niveau d’un jeu 2020. De plus, c’est l’endroit le moins cher pour y jouer puisqu’il ne coûte que 59,99 euros (le pack vous donne ils l’ont donné gratuitement) sans avoir besoin de matériel de pointe. En revanche, le jeu dans le cloud présente de nombreux avantages puisqu’en plus de pouvoir jouer sur un téléviseur avec le Chromecast, Nous pouvons également profiter de Stadia sur un ordinateur, un appareil Android et récemment, également dans les produits Apple.

Chaque nuage a une ligne argentée. Il ne fait aucun doute que Google Stadia va donner un gros coup de pouce grâce à Cyberpunk 2077 et c’est que nous ne sommes pas quelques utilisateurs de consoles ou de petits ordinateurs puissants que nous avons réalisés avec ce titre sur la plateforme Google pour pouvoir y jouer.

Google Stadia commence à en savoir de plus en plus parmi la communauté des joueurs, de plus en plus de joueurs confirmant que ce cloud n’est pas mal non plus. Maintenant, ce doit être Google qui ne dort pas et profite de «l’effet Cyberpunk 2077» pour rendre Stadia de plus en plus grand.

