Carrie Fisher a dit ses mémoires sur l’affaire avec Harrison Ford se sentait comme une «  embuscade  »

Carrie Fisher choquée Guerres des étoiles fans du monde entier lorsqu’elle a parlé de sa liaison avec Harrison Ford. Selon les mémoires de Fisher, La princesse Diarist, les acteurs ont eu une relation de trois mois lors du premier opus du film. Ford n’a parlé des mémoires qu’après la mort de Fisher en décembre 2016.

Carrie Fisher, Mark Hamill et Harrison Ford | Kevin Winter / Getty Images

Carrie Fisher a qualifié Harrison Ford de « désintéressée » et d’« inaccessible » dans ses mémoires

Bien qu’elle connaissait la célébrité en tant que fille d’Eddie Fisher et de Debbie Reynolds, Fisher voulait se tailler une voie dans l’industrie du théâtre. Après avoir décroché un petit rôle dans les années 1970, George Lucas a choisi Fisher pour jouer le rôle de la princesse Leia. Fisher était la seule femme principale du film, jouant aux côtés de Ford dans le rôle de Hans Solo et de Mark Hamill dans le rôle de Luke Skywalker.

En Tla princesse Diarist, Fisher a écrit que sa liaison avec Ford avait commencé alors qu’ils filmaient le premier Guerres des étoiles à Londres. Fisher a déclaré que Ford avait lancé l’expérience sexuelle, qui avait commencé à l’arrière de sa voiture. L’affaire s’est produite lorsque Fisher avait 19 ans et Ford avait 33 ans et avait deux enfants.

Alors que Fisher a admis qu’elle avait des sentiments négatifs sur elle-même pendant l’affaire, elle a affirmé que Ford était parfait pour elle à l’époque. En raison de son mariage et de sa famille, Fisher savait que Ford ne pouvait pas publiquement professer ses sentiments pour elle.

«Je dois comprendre cette chose une fois pour toutes – cette tendance à devenir obsédée par les hommes inaccessibles», a-t-elle écrit. «À partir de là, il me semblait que je ne pouvais pas en avoir assez. J’ai commencé par grignoter sur l’inaccessibilité des secousses silencieuses aléatoires et semble être arrivé à en faire un repas complet. Maintenant, j’en avais plus qu’assez. Je veux le chèque. Serveur? » Fisher a écrit de son journal pendant Guerres des étoiles. «Je l’ai incité à être inaccessible, désintéressé, attrayant et ennuyé par ma société. Mon compagnon idéal. Quelqu’un à endurer, à ne jamais apprécier. Je suis totalement à sa merci.

Carrie Fisher a décrit la révélation de sa relation avec Harrison Ford comme une « embuscade »

Au cours de leur liaison, Fisher a déclaré qu’elle voulait secrètement plus de Ford. À son insu, Fisher fantasmait sur Ford laissant sa femme d’alors, Mary Marquardt, pour être avec elle. Dans son journal, Fisher a décidé que Ford allait divorcer et, avec le temps, ils annonceraient publiquement leur relation. La starlette a également décrit la bague de fiançailles que Ford lui offrirait une fois que le moment serait venu.

Hélas, le fantasme de Ford de Fisher ne s’est jamais concrétisé. Une fois le tournage terminé Star Wars: un nouvel espoir, Ford est retourné à Marquardt. Fisher a finalement eu une fille avec son petit ami de longue date, Bryan Lourd.

En novembre 2016, Fisher s’est entretenue avec NPR pour discuter de ses mémoires. Peu de temps après l’interview, Fisher a abordé l’affaire avec Ford. Fisher a confirmé qu’elle avait demandé à Ford la permission de parler de la relation qui s’était produite 40 ans auparavant. Alors que Ford a accepté que son nom soit mentionné, Fisher a révélé qu’elle aurait peut-être trop dit dans les mémoires.

«Peu importe si je lui disais ou non, ce serait le cas – cela ressemble probablement à une embuscade», a déclaré Fisher à propos de sa décision d’écrire sur Ford. «Cela ressemble à une embuscade pour moi, et c’est moi qui l’ai écrit.»

Comment Harrison Ford a ressenti les mémoires de Carrie Fisher

Partout d’elle Radio Nationale Publique interview, Fisher a expliqué ce que c’était que de raconter à Ford ses mémoires. Fisher a déclaré que Ford avait initialement demandé un «avocat», mais savait que c’était une blague. Selon Fisher, Ford a également examiné le livre et aurait pu retirer tout ce qui le représentait sous un mauvais jour.

Après La princesse Diarist sorti en novembre 2016, Ford n’a parlé des mémoires qu’en septembre 2017. À l’époque, Ford a fait une couverture pour GQ et l’intervieweur a interrogé Ford sur le livre.

« C’était étrange. Pour moi », a déclaré Ford à propos des mémoires.

Lorsqu’on lui a demandé de développer ses réflexions sur les mémoires, Ford a refusé de parler de l’affaire en profondeur. Ford a déclaré qu’il voulait respecter sa co-vedette décédée.

«Vous savez, avec le décès prématuré de Carrie, je ne pense pas vraiment que ce soit un sujet dont je veux discuter», a poursuivi Ford.