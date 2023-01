Danny et le dinosaure se transforment en film

Legendary Entertainment a acquis les droits cinématographiques du livre classique pour enfants Danny et le dinosaure.

Une adaptation en long métrage est en préparation pour Danny et le dinosaure. THR rapporte que Legendary Entertainment vient d’acquérir les droits cinématographiques de la série classique de livres pour enfants de Syd Hoff, engendrant l’original Danny et le dinosaure livre d’images en 1958. Caroline Fraser de HarperCollins Productions produit l’adaptation du long métrage. Aucun réalisateur, scénariste ou membre de la distribution n’a encore été attaché.





Pour l’instant, il n’est pas clair si le plan pour le Danny et le dinosaure le film doit être une action en direct ou une animation, car cela n’est pas spécifié dans le nouveau rapport. Ce que nous pouvons présumer, c’est que le film aura une intrigue similaire à celle de la série de livres, suivant un jeune enfant nommé Danny et son ami dinosaure alors qu’ils partent à l’aventure dans le quartier. Dans le premier livre, Danny rencontre le dinosaure pour la première fois lors d’un voyage dans un musée. L’histoire se termine avec le retour du dinosaure au musée, refusant l’offre de Danny de vivre avec lui comme animal de compagnie.

Il y aurait éventuellement plusieurs livres de suivi à suivre Danny et le dinosaure. Cela a commencé avec un livre sur le thème de l’anniversaire en 1985, avec des suivis ultérieurs après le couple à diverses occasions, notamment aller camper, obtenir un nouveau chiot, faire du vélo et célébrer des vacances comme Halloween, la Saint-Valentin, Pâques et Noël.





Danny et le dinosaure ne sont pas le seul livre classique pour enfants avec une adaptation cinématographique en préparation

Pendant ce temps, un long métrage basé sur Harold et le crayon violet, un autre livre classique pour enfants, est également en développement. Publié pour la première fois en 1955, la version originale du livre a été écrite par Crockett Johnson. Le long métrage d’action en direct qui arrive a été écrit par David Guion et Michael Handelman avec Carlos Saldanha réalisant le film. Shazam ! La star Zachary Levi dirige le casting aux côtés de Zooey Deschanel, Lil Rel Howery et Ravi Patel.

Ce qui est intéressant à propos de ces types de livres pour faire des films à leur sujet, c’est de voir comment cela se traduira d’un court livre d’images pour jeunes enfants à un long métrage. Aucune bande-annonce n’a encore été publiée pour Harold et le crayon violetdonc cela reste un mystère. Danny et le dinosaure pourrait être un peu plus facile à imaginer en comparaison, car celui-ci semble être similaire au Clifford le gros chien rouge film.

On ne sait pas encore quand le Danny et le dinosaure le film sortira, mais l’attente Harold et le crayon violet ne sera plus très long. Ce film devrait sortir en salles le 30 juin 2023. Une bande-annonce devrait arriver assez bientôt.