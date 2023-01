Netflix confirme quand la série d’action en direct One Piece sera diffusée

Netflix

L’action en direct One Piece sur Netflix apporte des nouvelles importantes, telles qu’un premier aperçu et la confirmation de sa disponibilité.

©NetflixNetflix confirme quand la série d’action en direct One Piece sera diffusée.

L’un des lancements les plus attendus du service de streaming Netflix est la série de une piècebasé sur le manga du même nom de Eichiro Oda qui continue d’être un succès mondial plus de deux décennies après sa première publication. Dans ce cas, une adaptation en direct arrivera, produite par Tomorrow Studios et Shūeisha Inc. En début de semaine, de nouveaux aperçus et une confirmation importante ont été publiés.

En janvier 2020, le créateur de l’histoire, Eichiro Oda, a déclaré que les pourparlers avec la plateforme avaient commencé en 2017, mais il a fallu son temps de préparation pour le révéler. Comme cela s’est produit avec d’autres contenus cinématographiques et télévisuels, la pandémie de coronavirus a été un inconvénient majeur, de sorte que le plan a dû être reprogrammé une fois de plus et en mars 2021, ils ont déclaré qu’ils étaient revenus à la production. Enfin, son tournage s’est terminé en août 2022.

+Quand la série d’action en direct One Piece est-elle diffusée ?

Comme il s’agit de l’un des projets les plus ambitieux et les plus minutieux de la plateforme, avec des millions de fans dans le monde, les détails sont progressivement révélés. Ce lundi, le premier aperçu officiel du programme est arrivé avec quelques affiches promotionnelles, mais ils ont également confirmé quand il sera disponible : la série d’action en direct de une pièce Il sera présenté en première sur Netflix en 2023.

Pour le moment, une date de sortie exacte n’a pas été indiquée, mais il ne fait aucun doute que c’est une bonne nouvelle pour les téléspectateurs qu’il soit enfin disponible cette année. Là, vous pourrez voir l’histoire en action réelle, mettant en vedette un casting principal qui a déjà été officialisé : Inaki Godoy (Luffy), Mackenyu (Roronoa Zoro) Emilie Rudd (Nami), Jacob Gibson (Usopp) et taz skylar (Sanji).

synopsis officiel de une pièce: « L’histoire suit Monkey D. Luffy, un jeune homme qui obtient des pouvoirs en caoutchouc après avoir mangé un fruit du diable, et qui s’inspire du pirate Shanks « le roux » pour naviguer sur les mers. Après la déclaration choquante de Gold il y a quelque temps, Roger, le précédent « Roi des pirates » qui a mis à disposition One Piece, le trésor qui couronnerait le prochain monarque, des centaines de pirates ont décidé de se lancer dans leur grande aventure. Luffy et ses Straw Hat Pirates tenteront d’entrer dans l’histoire en tant que nouveaux candidats « .

