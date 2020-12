Toutes les tendances 2020 de TikTok

Avec l’année sur le point de se terminer aussi TIC Tac souhaitait donner un aperçu des tendances qui ont le plus marqué la vie des utilisateurs de la plateforme de partage. Parmi les filtres, les vidéos virales, les hashtags, les challenges, les mèmes et bien plus encore, les phénomènes suivis par les téléspectateurs et auxquels les utilisateurs les plus prolifiques du site ont adhéré sont en fait nombreux, mais certains ont été plus percutants que d’autres. Voici donc ce qui passionne les dizaines de millions d’utilisateurs de l’application la plus populaire parmi les jeunes et les très jeunes.

S’ennuyer dans la maison

Peu d’utilisateurs de l’application auront échappé à cet audio extrêmement accrocheur, réalisé par l’utilisateur Curtis Roach qui ne s’attendait probablement pas à ce qu’il devienne un phénomène de masse avec 4,8 milliards de vues au total.

La danse familiale

Un défi de danse différent de tous les autres. Nous dansons sur les notes du hit Blinding Lights de The Weeknd, mais les protagonistes des vidéos sont de toutes les générations: des amis aux membres de la famille.

Le scan de la distorsion temporelle

Plus qu’une tendance, un filtre devenu extrêmement populaire auprès des créateurs et des utilisateurs ordinaires. L’effet interne de l’application a été utilisé pour déformer les visages et créer des clips psychédéliques de toutes sortes.

Objets perdus

Une tendance née de tous les objets perdus est devenue l’une des plus marquantes de 2020. Le hashtagh #Iamlost accompagne des clips d’objets perdus avec le fond du morceau déchirant « In This Shirt » des Irrepressables; à ce jour, il a totalisé plus de 4,1 milliards de vues.

Leçons de vie

De nombreux conseils et leçons de la vie réelle peuplent les tiktoks appartenant au hashtag #YouHaveTo: de la façon de ne pas se faire arnaquer sur les réseaux sociaux à la façon de gérer une déception amoureuse.

Le défi Don’t Leave Me

Les protagonistes se jettent dans des jeux de mots, parfois avec des blagues cruelles, puis s’enfuient pourchassés par l’auteur de la vidéo: c’est la formule simple mais captivante de cette tendance qui sur TikTok, sous le hashtag #DontLeaveMe, a bien conquis 6,1 milliards de vues.

Sentiments en jeu

Avec le hashtag #HurtMyFeelings, les internautes ont raconté des traumatismes passés ou des difficultés actuelles qui les ont rendus ou les rendent à l’épreuve des balles – ou Bulletproof comme titre de la chanson de La Roux accompagnant ces clips.

La décoration intérieure #RandomThings

Dans ces vidéos, les auteurs montrent les meubles de leur maison à partir d’éléments aléatoires et expliquent comment chaque élément a sa propre signification dans leur espace de vie. Né d’une vidéo explicative dans un appartement japonais, le hashtag #RandomThings a désormais accumulé près de 6,5 milliards de vues

Longboard avec Fleetwood Macs

La vidéo de Nathan Apodaca buvant du jus de fruit alors qu’il se met au travail sur son longboard est devenue un emblème de la façon dont tout contenu de la plateforme peut devenir viral lorsqu’il est équipé du bon mélange d’ingrédients. Le clip à lui seul a été visionné 72 millions de fois, avec les remerciements du fabricant de jus montré dans la vidéo.