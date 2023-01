Les données de près de 500 millions de personnes ont été compromises en 2022, dont la moitié sur le même site

Même l’utilisation d’un mot de passe fort ne suffit pas : dans certains cas, les clés peuvent être exposées.

L’utilisation d’un mot de passe fort est importante. Mais parfois ce n’est pas assez

Bien que nous ne soyons pas très doués pour choisir des mots de passe sécurisés, la réalité est que, parfois, même pas l’utilisation d’un clé assez solide et difficiles à exposer suffisent à protéger notre intégrité sur Internet. Il est de plus en plus fréquent de voir attaques sur les plateformes et les sites Web dirigé vers obtenir des données utilisateur pouvoir vendre au marché noir, y compris identifiants d’accès tels que les e-mails et les mots de passe.

En fait, tout au long de l’année écoulée 2022, il a été atteint exposer les données de plus de 422 millions de personnes du monde entierselon les données reflétées dans le dernier rapport du Identity Theft Center.

Ce rapport montre comment, sur près d’un demi-milliard de données divulguées tout au long de 2022, une bonne partie a été obtenue de l’attaque sur dix plates-formes spécifiques. En fait, près de la moitié des informations provenaient de le même site : Twitter.

Près de 250 millions de données d’utilisateurs ont été obtenues à partir de Twitter

Ce ne sont pas toutes de mauvaises nouvelles. En 2022, le nombre d’attaques de sites internet dans le but d’extraire des données personnelles a diminué. Cependant, le nombre de victimes a augmenté et, en 2022, le saut a été un 42% par rapport à l’année précédente.

Au total, ils sont 422143312 les victimes touchés par ce type de vol de données, dont plus de deux cent vingt-cinq millions ont été obtenus de Twitter lors de deux attaques différentes, la dernière subie à la fin de l’année.

La deuxième position de ce classement est occupée par néopetsle mythique site web virtuel pour animaux de compagnie lancé pour la première fois en 1999, et qui en 2022 a vu comment les données de près de soixante-dix millions de personnes ont été exposés après une attaque.

Malheureusement, dans la plupart des cas, les entreprises touchées par les attaques ils n’ont pas décrit comment ces informations ont été consultées, s’il s’agissait d’une faille de sécurité ou de mauvaises pratiques en matière de conservation des données des utilisateurs sur leurs serveurs. Le rapport suggère que seulement 34% des vols ont été correctement décrits par l’entreprise concernée.

Quant à contenu des données volé, il est indiqué que dans la plupart des cas il comportait, au moins, nom complet et numéro de sécurité sociale des utilisateurs. Dans beaucoup d’autres, oui, le contenu comprenait également des données plus sensibles telles que identifiants personnels, adresses, dossiers médicaux ou numéros de compte bancaire.

Des rapports comme celui-ci montrent très clairement que peu importe les efforts des utilisateurs, dans de nombreux cas confidentialité des données c’est dans mains des entrepriseset à moins qu’ils ne fassent leur part et décident de renforcer leurs mesures de protection pour éviter ce type de menace, il ne sera jamais possible d’être 100% sécurisé sur Internet.

