The Rookie : Netflix confirme la deuxième saison et sa date de sortie

La série de Noah Centineo reviendra sur Netflix avec une deuxième saison. Découvrez quand il est sorti.

©NetflixNoah Centineo dans The Rookie

Au-delà de ça Noé Centineo Il est l’un des acteurs les plus importants de Netflix dans le genre romantique, l’année dernière, il a triomphé avec une autre production qui n’a rien à voir avec ses rôles déjà bien connus. Il s’agit de Le noob, une mini-série à succès déjà renouvelée pour une deuxième saison. Dans cette fiction, le drame et l’adrénaline étaient les protagonistes.

Ceci est dû au fait Le noob suit Owen Hendricks, joué par Noé Centineo, un jeune avocat de la CIA qui, au cours de sa première semaine de travail, vit un tournant inattendu. Eh bien, il en trouve un quatrième d’un ancien agent, Max Meladze, dans lequel il assure qu’il dénoncera l’agence s’il n’est pas disculpé d’un crime. Face à cela, il se retrouve empêtré dans un jeu politique dangereux avec ses nombreux pièges, alors qu’il parcourt le monde contre la montre pour mener à bien ses missions, laissant une empreinte sur l’agence.

Sans aucun doute une histoire passionnante qui, comme si cela ne suffisait pas, contient une fin beaucoup plus captivante. Tu dois te rappeler qu’à la fin Goi a été assassiné dans sa chambre d’hôtel, forçant Owen et Max à fuir.. Pour cette raison, il décide d’abandonner son affaire et de reconstruire sa vie en retrouvant son ex, Hannah, même si, avant d’y parvenir, il a été kidnappé, laissant ainsi la porte ouverte à une grande question : qui l’a kidnappé ?

Netflix a confirmé la deuxième saison d’El Novato et sa date de sortie :

C’est pourquoi, en raison de la grande intrigue qu’elle suscite, Netflix n’a pas hésité à renouveler Le noob pour une deuxième saison. La série, toujours avec Noé Centineo En tant que grand protagoniste, il reviendra sur la plateforme, mais ce ne sera pas plus tôt que prévu. Comme confirmé par la production, la grande première aura lieu en 2024.

Bien sûr, une date exacte de publication est encore inconnue. En effet, tout indique que comme il reste encore une année entière pour sa sortie, le tournage de la deuxième saison n’a pas commencé. Cependant, son renouvellement a été une grande joie pour les fans.

