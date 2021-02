« 100 jours pour tomber amoureux »: 10 films et séries que vous pouvez regarder sur Netflix si vous avez aimé le feuilleton

L’une des séries les plus populaires de 2020 était « 100 jours pour tomber amoureux » que, depuis sa création en Netflix, faisait partie du Top 10 des séries les plus vues sur la plateforme. Maintenant que la deuxième saison est terminée, les fans de l’histoire se demandent s’il y aura un nouveau renouvellement en cherchant quelles autres séries regarder sur la plate-forme.

Et pas étonnant. Contrairement aux programmes télévisés diffusés sur les réseaux traditionnels, les fans du diffusion ils n’ont pas besoin d’attendre pour profiter de plusieurs épisodes d’une série ou d’un feuilleton d’affilée. La plupart finissent par voir plus de 5 ou 10 chapitres de votre émission préférée, les dévorant sans relâche.

La même chose s’est produite avec « 100 jours pour tomber amoureux», Qui raconte l’histoire de Constance Franco Oui Remedios Rivera, deux bons amis qui décident de mettre fin à leurs mariages de 20 ans. Dans le cas de Remèdes, quand tu t’éloignes de Max, réapparaît Emiliano, son premier amour; alors que Constance d’accord avec Plutarque donnez-vous une période de 100 jours pour décider s’ils restent ensemble ou s’ils divorcent.

Cette comédie romantique a gagné un énorme succès sur Netflix, et maintenant qu’il a été révélé qu’il n’y aura probablement pas de tiers, les fans recherchent des émissions similaires dont ils peuvent profiter sur la plate-forme. Ici, nous vous présentons 10 films Oui séries similaire à la production de Telemundo pour profiter

10 SÉRIES ET FILMS COMME « 100 JOURS POUR TOMBER AMOUREUX »

Alex (Mauricio Ochmann), un créateur dans une agence de publicité, meurt d’envie d’être papa, mais sa femme Ceci (Esmeralda Pimentel) elle est une dirigeante prospère au sommet de sa carrière et être mère ne fait pas partie de ses projets. Cependant, un invité inattendu les fera tout repenser, et mettra en échec leur avenir de couple.

Ana Oui Marianne ce sont deux femmes aussi différentes que l’huile et l’eau. Mais lorsqu’ils découvrent qu’une infirmière leur a donné le mauvais bébé, ils décident non seulement d’échanger leurs filles, mais de créer une famille particulière, qui finira par changer leur façon de voir le monde. « Mère il n’y en a que deux« , avec Palette Ludwika Oui Paulina Goto.

Valentin, un coureur de jupons, célibataire et égoïste, doit subitement s’occuper d’une fille qu’il ne connaissait pas, fruit d’une aventure occasionnelle. Déterminé à rendre la fille à sa mère, il entreprend un voyage avec elle pour Les anges, mais vivre avec la fille finit par le transformer en le plus intime.

« Ne tachez pas Frida« Est un remake du grand succès allemand, »Fack ju Göhte » distribué par Films de Constantin en 2013, qui est devenu l’un des 10 meilleurs films en Allemagne de tous les temps. L’adaptation latine raconte l’histoire de Zequi (Omar Chaparro), un braqueur de banque récemment libéré qui va récupérer l’argent volé enterré par son imbécile complice avant d’être incarcéré, pour découvrir qu’un gymnase scolaire a été construit sur le lieu de sépulture.

Pour récupérer l’argent, il finit par prendre un travail comme enseignant suppléant et rencontrez le doux et le sincère Lucy (Martha Higareda)ainsi qu’une classe d’adolescents rebelles. Zequi il découvre que la vie à l’intérieur était peut-être plus facile à gérer qu’une salle de classe d’adolescents indisciplinés.

Pendant le Années 80, dans Mexique, José Miguel Mota (Hanssel Casillas) 13 ans, entre dans une nouvelle école où il tombe amoureux de la plus belle fille de toute l’école, Cristina Palazuelos (Loreto Peralta). Dans l’intention de la conquérir, il décide de rejoindre l’équipe de football de l’école avec son groupe d’amis. José Miguel il devra affronter ceux qui n’attendent pas grand-chose de lui et lutter pour son honneur.

Ana elle rêve de se marier à trente ans, mais peu importe ses efforts, elle ne trouve pas l’homme idéal. Déterminée à atteindre son objectif, elle sollicite l’aide d’une entremetteuse qui donne des cours où elle guide des femmes désespérées à la recherche d’un partenaire. Avec le groupe de femmes célibataires, Ana Elle vivra une série de mésaventures qui la feront repenser sa vie.

Titus Il a treize ans et depuis qu’il est né, il respire le football. Son père l’a formé toute sa vie pour atteindre le succès qu’il ne pourrait jamais atteindre. Après une séance de formation pour l’équipe chilienne, Titus entrer en relation avec Alexis Sanchez, qui vous aidera à découvrir votre vrai rêve.

Puisqu’il peut se souvenir, Monica elle a été amoureuse du meilleur ami de son demi-frère, Juan Pablo, Qu’est que c’est 13 ans plus vieux qu’elle. Maintenant que vous avez « l’âge parfait«Pour avoir une relation avec lui. Juan Pablo rencontrer Suzanne et décide qu’elle est la femme de sa vie. Pour la malchance de Monica, Susana est la très belle femme, elle devra donc élaborer un plan pour les séparer qui mènera à une fin surprenante pour elle.

Basé sur l’émission à succès du même nom, ce film raconte l’histoire de Beatriz Oui William, un couple qui vit ensemble depuis 6 ans.

Il raconte le voyage de trois amis qui recherchent une sexualité plus divertissante et fougueuse avec leurs partenaires respectifs. Ongle single sorti, une maman sauvage et une copine perfectionniste apprennent à demander ce qu’elles veulent dans l’intimité et découvrent que revivre la passion renforce l’amour.