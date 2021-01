Et si le nouveau Jeep Grand Cherokee était transformé en berline?

O Jeep Grand Cherokee c’est déjà une institution parmi les SUV. Et qu’en est-il de la Jeep? Célébrant son 80e anniversaire cette année, c’est la marque de SUV par excellence. Sans oublier l’emblématique Willys / Wrangler, c’est elle qui a fini par définir en grande partie ce qu’est ou devrait être ce que nous appelons aujourd’hui un SUV.

Des années avant le Range Rover, Jeep avait déjà son véhicule tout-terrain «de luxe» sous la forme du Grand Wagoneer – un nom qui revient cette année dans le portefeuille de la marque comme son produit phare. Le Cherokee (XJ), né dans les années 1980, est l’archétype du SUV contemporain, ayant renoncé au cadre et aux entretoises latérales pour une carrosserie monobloc – mais sans jamais oublier les capacités hors route.

En plus de Jeep, seul Land Rover à réaliser une association aussi forte entre une marque et ce type de véhicules. Nous n’envisagerions donc jamais la possibilité que la Jeep se déplace dans d’autres types de véhicules qu’une jeep, un SUV ou un pick-up. Eh bien, il est temps de considérer exactement cette possibilité.

C’est l’exercice proposé par la chaîne YouTube The Sketch Monkey, où la designer Marouane Bembli cherche à façonner ce que serait une berline Jeep, à partir du Grand Cherokee L. récemment révélé.

La transformation du Grand Cherokee en berline, comme on peut le voir dans les mots de Marouane Bembli n’a pas été des plus faciles. La grande lutte s’est concentrée sur les proportions de la création sans précédent.

La transformation de la grande carrosserie à deux volumes du SUV nord-américain en une carrosserie inférieure à trois volumes a causé plusieurs problèmes en termes de proportions. Vous pouvez voir les différentes tentatives de Marouane pour les frapper, en changeant plusieurs fois l’empattement, pour mieux jouer avec le corps à trois corps et même l’étirer davantage.

Le résultat final (image ci-dessous), même s’il a adouci certains aspects clés de l’identité visuelle de Jeep – les passages de roue semblent ronds dans cette berline Grand Cherokee, au lieu des passages de roue trapézoïdaux typiques de la marque – c’est celui d’un aspect formel carré, avec trois volumes clairement définis.

Une berline Grand Cherokee qui, comme le SUV dont elle est issue, est plus marquée par des formes droites et des volumes et des lignes horizontales que par des formes et des lignes fluides. Elle rappelle d’autres berlines comme la «cousine» Chrysler 300 à laquelle Marouane fait référence à plusieurs reprises dans la vidéo.

Si les berlines plus traditionnelles sont également menacées par «l’invasion des SUV» – les ventes de ce type de carrosserie sont en baisse continue ces dernières années, plusieurs marques abandonnant déjà cette typologie pour en faire plus… vous l’avez deviné… SUV et crossover -, nous Je dois admettre que ce serait un développement intrigant de voir Jeep lancer une berline. Cela aurait-il un sens?