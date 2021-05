Elizabeth Banks dirigera et co-vedette dans l’adaptation de ‘Red Queen’ à Peacock

Helstons Queen Mesh Lady Red

Blouson moto textile technique ventilé pour femmeBlouson moto vintage Coupe ajustéeSaisonnalité : étéMatière : tissu technique résistant et grands panneaux en textile Mesh respirant sur l'avant, les manches et dans le dosPanneaux en tissu stretch sur les côtés pour plus de confortMembrane étanche et respirante Doublure corps fixe en tissu Mesh respirant avec 2 poches zippéesGilet sans manches Thermo-Alu amovible muni d'une poche portefeuille et d'une poche GSM Protections homologuées CE et amovibles aux coudes, aux épaules et dans le dosZips et boutons pression aux poignetsPoche portefeuille zippée sur parementure intérieure droite3 poches extérieures zippéesBlouson moto vintage homologué CE - EPI