Macbook Avec Puce M1 En Démontage: Quoi De Neuf?

Les nouveaux MacBook avec la puce M1 ont récemment été disponibles en magasin et de nombreux fans d’Apple se demandent maintenant naturellement ce qui distingue les ordinateurs portables de leurs frères Intel. Les experts en réparation d’iFixit l’ont découvert avec un démontage.

Pour son enquête, iFixit a démonté à la fois un MacBook Air avec une puce M1 et un MacBook Pro avec une puce M1. La découverte la plus importante et peut-être surprenante pour beaucoup: les records de référence qui ont été établis par les nouveaux MacBook au cours des derniers jours sont apparemment presque entièrement dus à la nouvelle puce Apple M1. En dehors de ce composant central, selon iFixit, les nouveaux MacBook ne sont pratiquement pas différents de leurs frères Intel plus âgés.

Nouveau MacBook Air sans ventilateur

Les dispositions internes du MacBook Pro avec Intel et du MacBook Pro avec M1 sont pratiquement identiques. Selon iFixit, le même ventilateur est utilisé dans le modèle M1 que dans la variante Intel, ce qui souligne l’efficacité du MacBook M1 nettement plus silencieux. Dans le MacBook Air M1, cependant, Apple a complètement supprimé le ventilateur et ne s’appuie désormais « que » sur un dissipateur de chaleur en aluminium. La puce de sécurité T2, dont la fonction était directement intégrée au M1, a également été omise.

Le démontage d’iFixit souligne cependant un point: les nouveaux MacBook M1 sont encore plus difficiles d’accès pour les mises à niveau et les réparations par vous-même.