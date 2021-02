Les chercheurs de vérité de Simon Pegg et Nick Frost sont annulés sur Amazon après une seule saison

Chercheurs de vérité, la série d’horreur comique créée par et avec Nick Frost et Simon Pegg a été annulé après une seule saison. Frost s’est rendu sur les réseaux sociaux pour annoncer la nouvelle, révélant que l’émission n’avait malheureusement pas été renouvelée pour une deuxième saison et que le public avait vu son dernier chasseur de fantômes à la barbe broussailleuse. Son post Instagram a depuis été supprimé, mais c’est ce qu’il avait à dire.

« C’est un énorme coup de pied dans la volonté. Malheureusement, Truth Seekers ne reviendra pas pour une deuxième saison. Truth Seekers n’a pas été renouvelé, ce qui est un énorme coup de pied dans la volonté pour moi. Nous avons vraiment mis tout notre dans cela – notre cœur. et l’âme, et le sang dans certains cas, donc ne pas revenir est vraiment triste pour nous. C’est dommage. Je pense que nous avons eu beaucoup de belles histoires de fantômes à raconter – des histoires qui resteront inédites. Si vous avez aimé la série, merci Et si vous ne l’avez pas fait, êtes-vous heureux maintenant? Heureux maintenant? «

Durée de 8 épisodes, Chercheurs de vérité suit Nick Frost et son équipe d’enquêteurs paranormaux à temps partiel alors qu’ils s’aventurent dans des points chauds hantés afin de découvrir et de filmer des observations de fantômes à travers le Royaume-Uni, partageant leurs aventures sur une chaîne en ligne accessible à tous. Cependant, alors qu’ils jalonnent des églises hantées, des bunkers souterrains et des hôpitaux abandonnés avec leur gamme de gadgets de détection de fantômes faits maison, leurs expériences surnaturelles deviennent plus fréquentes, plus terrifiantes et même mortelles, alors qu’ils commencent à découvrir une conspiration qui pourrait entraîner Armageddon pour toute la race humaine.

Situé dans un monde mystérieux rempli de monstres effrayants et tout juste hors de vue, Truth Seekers mélange le très drôle avec le très effrayant dans une interprétation passionnante de la narration de genre et des stars Nick Frost comme Gus, Simon Pegg comme Dave, Samson Kayo comme Elton, Malcolm McDowell comme Richard, Emma D’Arcy comme Astrid et Susan Wokoma comme Helen. La série a été écrite par Simon Pegg, Nick Frost, Nat Saunders et James Serafinowicz, et est dirigée par Jim Field Smith (Episodes, Criminal: UK, The Wrong Mans).

Créé par Shaun des morts duo Nick Frost et Simon Pegg, aux côtés de James Serafinowicz et Nat Saunders, Chercheurs de vérité a été bien accueilli par les critiques et le public. La série détient actuellement un taux d’approbation de 76% sur Rotten Tomatoes, le consensus étant que, même si la série « n’est peut-être pas aussi amusante » que ce que les fans en sont venus à attendre de la paire de comédies, « Truth Seekers est vraiment étrange, équilibrant ses sensibilités stupides avec une terreur rampante et un casting effrayant et talentueux. » La série s’inspire de toute une série d’œuvres fondamentales de science-fiction, y compris Les X-Files et Arthur C. Clarke Monde mystérieux pour créer une comédie qui n’a pas peur de prendre les éléments d’horreur un peu plus au sérieux.

Se terminant sur une sorte de falaise, Chercheurs de vérité se vantait d’une grande distribution et beaucoup de potentiel, et c’est dommage que cela ne se réalisera jamais dans les aventures continues. La première (et apparemment la seule) saison de Chercheurs de vérité comprend Nick Frost comme Gus Roberts, Simon Pegg comme David, Samson Kayo comme Elton, Malcolm McDowell comme Richard, Emma D’Arcy comme Astrid et Susan Wokoma comme Helen. Chercheurs de vérité est disponible en streaming maintenant sur Amazon Prime Video. Cela nous vient grâce au compte Instagram de Nick Frost.

