Guillermo del Toro réécrira The Mountains of Madness pour le rendre plus petit et plus étrange

Guillermo del Toro n’est pas connu pour ses drames ancrés, alors quand l’homme derrière des gens comme Le Labyrinthe de Pan et Hellboy dit qu’il veut « devenir plus étrange » avec son adaptation de l’horreur HP Lovecraft Dans les montagnes de la folie, vous savez que les choses vont vraiment sortir du tableau. L’histoire est l’un des contes les plus connus de Lovecraft, bien qu’il ait d’abord fallu cinq ans à quiconque pour la publier, et est l’une de ses nombreuses œuvres écrites mettant en vedette le shoggoth, qui fait partie de la mythologie de l’écrivain gothique Cthulhu, et comme avec beaucoup de Lovercraft fonctionne, est celui qui aurait besoin d’une touche spéciale pour réussir la transition vers l’écran.

Guillermo del Toro pourrait bien être cette touche spéciale car il développe le film depuis près de seize ans avec Matthew Robbins, qui a co-écrit le scénario original du projet. Malgré ses références, le lauréat n’a pas réussi à obtenir un studio derrière le projet, Warner Bros. l’ayant transmis à plusieurs reprises. Cela ne veut pas dire que le réalisateur a renoncé au projet pour l’instant, même si cela fait près d’une décennie qu’aucune référence n’a été faite au film.

Bien qu’il semble que le projet devrait maintenant être mort après cette longue période, il convient de noter que del Toro avait à un moment donné James Cameron à bord pour produire avec Tom Cruise à la tête du film, mais la position catégorique du réalisateur selon laquelle le film serait R -rated a conduit Universal à débrancher celui-ci, car leur préférence était la cote PG-13 plus rentable, bien que cela irait à l’encontre de tout ce que l’écriture de Lovecraft évoque. Bien que l’on puisse affirmer que l’augmentation actuelle des films d’horreur classés R et la disponibilité de nombreuses plateformes de streaming à la recherche de contenu exclusif, pourraient être actuellement la meilleure chance d’obtenir Dans les montagnes de la folie fabriqué.

Parler de ses intentions actuelles pour le projet tout en discutant de Stephen King CE sur le podcast The Kingcast, del Toro a révélé qu’il voulait maintenant réécrire le projet avec un côté plus étrange. Il a dit:

« Le truc avec Mountains, c’est que le scénario que j’ai co-écrit il y a quinze ans n’est pas le scénario que je ferais maintenant, donc je dois le réécrire. Non seulement pour le réduire d’une manière ou d’une autre, mais parce qu’à l’époque j’essayais de combler l’ampleur de celui-ci avec des éléments qui le feraient passer par la machinerie du studio. Je ne pense plus avoir besoin de réconcilier cela. Je peux aller vers une version beaucoup plus ésotérique, plus étrange et plus petite. Vous savez, où je peux revenir à certaines des scènes qui ont été laissées de côté. »

« Certaines des grandes pièces de décor que j’ai conçues, par exemple, pour lesquelles je n’ai aucun appétit. Par exemple, j’ai déjà fait telle ou telle pièce de décor géant. J’ai envie d’aller dans une direction plus étrange. Je sais que certaines choses vont rester. Je sais que la fin que nous avons est l’une des fins les plus intrigantes, étranges et troublantes, pour moi. Il y a environ quatre scènes d’horreur que j’aime dans le script original. Donc, vous savez, ce serait mon espoir. Je reçois certainement un téléphone appel tous les six mois de Don Murphy en disant « Est-ce qu’on fait ça ou quoi ? Est-ce que tu fais ça ensuite ou quoi ? » et je dis ‘Je dois prendre le temps de le réécrire.' »

