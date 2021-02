14 œufs de Pâques cachés et détails dans To All the Boys 3 que vous avez probablement manqués

La façon dont le livre de Lara Jean s’appelle « Whoa whoa whoa »? Incroyable.

Et juste comme ça, c’est la fin d’une époque pour À tous les garçons que j’ai aimés avant. Netflix a sorti le troisième et dernier film de la franchise dirigée par Lana Condor et Noah Centineo le 12 février, et il s’avère déjà être un succès auprès des fans.

Lana et Noah y sont de retour, courtisant les téléspectateurs avec cette chimie de Covey et Kavinsky, et le film n’a épargné aucune dépense pour assaisonner leur offre finale avec un trésor de références à leur relation à l’écran.

À tous les garçons 3 contient de nombreux rappels et œufs de Pâques aux deux films précédents, et la relation de Lara Jean et Peter en général. Voici quelques-uns des moments majeurs qui se sont démarqués dans le film final.

À tous les garçons 3: détails cachés que vous avez probablement manqués. Image: Netflix

Dans la séquence de rêves de Lara Jean, son livre s’intitule « Whoa Whoa Whoa ».

Si vous vous souvenez du premier film, vous vous souviendrez quand Peter Kavinsky de Noah Centineo a établi son slogan désormais emblématique « Whoa whoa whoa ». C’est facilement l’un des rappels les plus emblématiques du premier film de Toujours et pour toujours.



À tous les garçons 3 détails: Lara Jean titre son livre d’après le slogan de Peter. Image: Netflix

Le plan de Lara Jean et Peter se serrant la main sur leur contrat est le même que le premier film.

À la fin du film, lorsque Peter écrit un nouveau contrat dans l’annuaire de Lara Jean avant de partir à l’université, ils se serrent la main avec le contrat en arrière-plan. Ils retournent également au même banc, où ils ont signé le contrat pour la première fois, alors qu’ils passent leurs derniers jours avant l’université ensemble.

Lara Jean a toujours le même fond de téléphone que dans les deux films précédents.

Et la chose la plus adorable à ce sujet? C’est en fait une photo de Lana Condor et Noah Centineo faisant une sieste entre les prises pendant qu’ils tournaient le premier film. Bénir!



À tous les garçons 3: Le fond de téléphone de Lara Jean est toujours le même que celui du premier film. Image: Netflix

L’Empire State Building était en fait illuminé en À tous les garçons couleurs pour la scène à la fête sur le toit.

Oui, ce bâtiment emblématique a été éclairé spécialement pour la scène de fête avec les couleurs magenta, jaune et cyan de la franchise. Auteur Jenny Han écrit sur Twitter: « Eclairer l’Empire State Building aux couleurs du TATB a été l’un de mes moments préférés à New York #AlwaysAndForever. »



À tous les garçons 3: l’Empire State Building était illuminé des couleurs caractéristiques du film. Image: Netflix

La boule à neige dans laquelle Peter et Lara Jean gagnent PS je t’aime toujours peut être vu dans sa chambre.

Et il est à l’honneur, directement sur sa table de chevet. BRB, pleure!



À tous les garçons 3: la boule à neige de Peter peut être vue dans la chambre de Lara Jean. Image: Netflix

Lara Jean porte également le collier que Peter lui a offert dans le deuxième film Toujours et pour toujours.

Lara Jean rend le collier, qui était un cadeau de la Saint-Valentin de Peter, après leur rupture PS je t’aime toujours et Peter le lui rend après leur réunion à la fin du film. Lara Jean le porte partout Toujours et pour toujours, même dans les scènes finales où elle est dans son nouvel appartement à New York.



À tous les garçons 3: Lara Jean porte le collier que Peter lui a donné. Image: Netflix

Le troisième camée de Jenny Han dans la franchise a une signification si douce.

Jenny Han, l’auteur de la série originale de livres, apparaît comme Principal Cho à l’assemblée où Lara Jean et Peter ont leur première rencontre mignonne. L’icône qui nous a donné Lara Jean et Peter présents au moment même de leur première rencontre? Parlez de méta!



À tous les garçons 3: le camée de Jenny Han a une signification plus profonde. Image: Netflix

La scène du bowling est une référence directe à Le grand Lebowski.

La scène entière au bowling est un hommage à une scène du film de 1998. Peter attachant ses chaussures, remontant ses chaussettes, vérifiant la ventilation, embrassant la boule de bowling, les coups de caméra, la façon dont il danse à la fin … Baiser du chef.



À tous les garçons 3: Peter Kavinsky recrée la scène de Big Lebowski. Image: Netflix

Et l’appel téléphonique en écran partagé rend hommage à certaines comédies romantiques emblématiques.

Lorsque Lara Jean et Peter sont sur FaceTime au début du film, l’écran partagé est une référence aux autres moments d’appels téléphoniques emblématiques présentés dans les comédies romantiques qui ont précédé. Le tweet ci-dessous les références Quand Harry rencontre Sally, Pillow Talk et J’en ai finis avec l’amour.

Gen passe de la torréfaction des chaussures de Lara Jean à leur compliment.

Dans le premier film, Gen fait un commentaire sarcastique sur les bottes de Lara Jean. Dans le troisième film, elle complimente ses chaussures pendant qu’ils parlent de NYU. Les scènes se déroulent également exactement au même endroit. Si ce n’est pas un signe de croissance, alors je ne sais pas ce que c’est!



À tous les garçons 3: La conversation de Lara Jean et Gen est un rappel du premier film. Image: Netflix

« Vous étiez en train de trébucher! » De Peter Kavinsky! ligne après que Lara Jean lui ait dit qu’elle n’était pas entrée à Standford a été ad-libbed par Noah Centineo.

Lana a également ajouté le « ouais » de Lara Jean après que Peter lui ait dit qu’elle était bien plus intelligente que lui. Le duo emblématique frappe à nouveau avec leurs adorables moments improvisés.

Ma prochaine partie préférée est quand @noahcent rapproche sa tête de la sienne et dit que tu as trébuché et @lanacondor dit que j’avais peur. Aussi non scénarisé! – Jenny Han (@jennyhan) 13 février 2021

La boîte que Lara Jean donne à Peter est la même boîte dans laquelle elle cachait ses lettres.

C’est la boîte en tissu que sa mère lui a donnée, mais tu le savais déjà, non? Peter l’emporte avec lui quand il se rend à Stanford.



À tous les garçons 3: Lara Jean donne à Peter la boîte dans laquelle elle a gardé ses lettres. Image: Netflix

La liste de films de Lara Jean présente des films que le TATB acteurs ont déjà joué dans.

Lana est apparu dans X-Men: Apocalypse, Noah a joué dans le redémarrage de les anges de Charlie, Shazam! met en vedette Ross Butler et Docteur Sleep a Henry Thomas dans son casting.



À tous les garçons 3: La liste de films de Lara Jean comprend un film mettant en vedette Lana Condor. Image: Netflix

La ligne «La main dans la poche arrière de votre jean en quelque sorte» de Lara Jean rappelle le mouvement emblématique de Peter dans le premier film.

LJ + PK = OTP

via GIPHY

Avez-vous plus repéré? Faites-nous savoir lesquels nous avons manqué!

