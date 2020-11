Bree Runway lance un nouveau projet « 2000AND4EVA »

Ce fut une année incroyable pour les femmes du hip-hop. Plus que jamais auparavant, plus de femmes ont brillé dans le hip-hop. Cette année, en particulier, de nombreuses femmes du feu ont émergé telles que Mulatto, Armani Caesar, et la liste est longue. Bree Runway, bien sûr, travaille depuis quelques années maintenant. Et bien qu’elle ait acquis une solide réputation, elle n’a sorti son premier projet que cette semaine.

2000AND4EVA est neuf morceaux de longueur et rempli d’une certaine nostalgie du début du millénaire avec l’aide de quelques amis. Missy Elliott apparaît sur « ATM » tandis que des pairs comme Yung Baby Tate, Malibu Miitch et Rico Nasty font des apparitions sur la tracklist.

Si vous ne connaissez pas encore Bree Runway, assurez-vous d’appuyer sur play et découvrez son tout nouveau projet 2000AND4EVA au dessous de.