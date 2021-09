« Le jeu du calamar » : quels sont les jeux pour enfants qui font partie de la compétition

« Le jeu du calmar« ( » Squid Game » en anglais) est devenue l’une des séries les plus populaires de Netflix, mais le succès de la production sud-coréenne n’est pas seulement dû à son histoire, ses acteurs et ses personnages, il est également lié aux jeux qui font partie du concours auquel participent 456 personnes.

Bien que les six défis présentés dans la première saison de la série avec Lee Jung Jae, Park Hae Soo et Wi Ha Joon soient inspirés des jeux pour enfants, ils sont légèrement modifiés jusqu’à devenir sadiques et terrifiants.

Vous connaissez probablement certains des jeux utilisés dans « Jeu de calmar”, Mais d’autres sont caractéristiques de la Corée du Sud, alors ci-dessous, nous vous raconterons les détails de chaque jeu qui a inspiré la série de Netflix.

LES JEUX POUR ENFANTS QUI FONT PARTIE DE « LE JEU DE SQUID »

1. FEU ROUGE, FEU VERT

Ce jeu était très populaire dans les années 70 et 80 en Corée du Sud. Tandis que la poupée géante chargée de veiller à ce que les participants n’infligent pas les règles s’inspire d’une illustration des manuels scolaires de ces années-là.

Lors du premier test, près de la moitié des joueurs ont été éliminés (Photo : Netflix)

2. PANNE

Comme le précédent, ce jeu s’est également joué en Corée du Sud dans les années 70 et 80, et il consiste en ce qu’à l’aide d’une aiguille le concurrent doit séparer la figure du bonbon dalgona sans le casser.

Gi-hun a utilisé son intelligence pour réussir le deuxième test de « The Squid Game » (Photo: Netflix)

3. LA CORDE

La corde est un jeu bien connu dans plusieurs pays. Il faut d’abord que les participants se divisent en deux groupes, puis ils doivent tirer une corde jusqu’à ce que le drapeau croise la marque de l’adversaire. Pour amener le jeu populaire des enfants à un autre niveau, dans «Le jeu du calmarL’équipe perdante tombe d’une grande hauteur et meurt.

L’équipe de Gi-hun a gagné au jeu de corde (Photo : Netflix)

4. LES MARBRES

Il existe différents types de jeux de billes, et dans la série de Netflix les concurrents étaient libres de choisir celui qui leur plaisait le plus, ils n’avaient qu’à récupérer les billes de leur adversaire avant l’heure fixée.

Au jeu de billes, plusieurs personnages importants ont été éliminés (Photo : Netflix)

5. PONT DE VERRE

Ce jeu est très similaire à ce qu’on appelle ‘Marelle’ ou ‘petit avion’, à la différence que dans « Le jeu du calmar», Les participants doivent sauter à travers deux ponts faits de panneaux de verre qui peuvent être brisés et lâchés d’une grande hauteur.

Seuls trois participants ont survécu au pont de verre (Photo : Netflix)

6. LE JEU DE CALMAR

Le jeu qui donne son nom à la série créée par Hwang Dong-hyuk il était populaire dans les années 1970 et 1980 en Corée du Sud. Cette compétition consiste à dessiner la silhouette d’un calamar au sol, se divisant en deux équipes (l’une attaque et l’autre défend) qui se battent pour gagner du terrain. L’offensive ne peut utiliser qu’une jambe, au moins jusqu’à ce qu’elle parvienne à percer la défense, tandis que la défense peut utiliser les deux. L’équipe attaquante gagne si l’un de ses membres touche la tête du calmar et les défenseurs gagnent s’ils poussent leurs rivaux hors du terrain.