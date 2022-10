Les caméras du Pixel 7 Pro, en profondeur : toutes les nouveautés qu’apporte la nouvelle génération

Nous analysons en profondeur toutes les nouveautés apportées par l’appareil photo Google Pixel 7 et Pixel 7 Pro.

Les nouveaux Google Pixel 7 et Pixel 7 Pro sont déjà là, et entre autres, ils arrivent dans le but de devenir le nouvelle référence sur son segment.

Pour y parvenir, la nouvelle génération de smartphones « Made by Google » apporte avec elle améliorations majeures à propos de vos caméras. Revoyons toutes les nouvelles que le Pixel 7 apporte avec eux, et voyez s’ils ont vraiment ce qu’il faut pour devenir le nouveaux rois de la photographie mobile.

Toutes les améliorations qui incluent les caméras des Pixel 7 et 7 Pro

Capteur GooglePixel 7 Google Pixel 7 Pro chambre principale Samsung ISOCELL GN1 50 Mpx f/1.85, 82°, 1/1.3″, OIS, mise au point automatique caméra ultra grand angle 12 MP, ouverture f/2.2, 106°, 1/2.9 12 MP, ouverture f/2.2, 125°, 1/2.9 caméra téléobjectif – 48 Mpx, ouverture f/3.5, 1/2.55″, OIS, autofocus, zoom optique 4.8x, zoom numérique jusqu’à 30x Super Res Caméra frontale 10.8MP, f/2.2, 97°, 1/3.1″

sur papier, le nouveau système de caméra du Pixel 7 n’apporte guère de changements par rapport à la génération précédente. Nous en avons encore un double caméra sur le Pixel 7 et triple sur le Pixel 7 Protrouvant dans les deux modèles les mêmes caméras principales et ultra larges.

En ce sens, le capteur principal est toujours le Samsung ISOCELL GN1 50 mégapixels qui était déjà présent dans le Pixel 6, avec une ouverture f/1.8 et un stabilisateur d’image optique.

La caméra ultra grand angle s’est améliorée et utilise désormais un Capteur 12 mégapixels avec ouverture f/2.2. La principale différence est que le Pixel 7 Pro utilise un objectif plus largequi vous permet de capturer un angle de vue de 125 degrés, contre 106 degrés sur le Pixel 7.

Une nouveauté importante est liée à utilisation simultanée des caméras de l’appareil. Dans le Pixel 7, l’appareil photo ultra grand angle fonctionne en arrière-plan, de manière transparente pour l’utilisateur, capturant des images avec une vitesse d’exposition élevée tandis que l’appareil photo principal capture des images avec une vitesse inférieure qui permet Reduire le bruit. Ainsi, en prenant deux images simultanément, l’appareil génère une image plus détaillée combinant les avantages des deux capteurs.

il est temps de faire Zoom quand nous trouverons les différences les plus importantes. Le Pixel 7 utilise son capteur principal et la technologie Super Res Zoom pour permettre capturer des images de bonne qualité jusqu’à un maximum de 8x numériquement. Le Pixel 7 Pro, quant à lui, intègre un nouveau capteur de 48 mégapixels associé à un objectif de type périscope, qui permet un zoom optique de 4,8x pour obtenir une distance focale plus longue que celle proposée par le Pixel 6 Pro de l’année dernière.

Au-delà du nouveau capteur, Google a travaillé sur améliorer le fonctionnement du système téléobjectif par des techniques de fusion d’images qui combine l’appareil photo principal avec le téléobjectif dans les captures agrandies jusqu’à 2,5 augmentations, obtenir un niveau de détail plus élevé ce qui jusqu’à présent n’était pas possible en utilisant uniquement l’appareil photo principal.

Le zoom Super Res utilise le recadrage interne, le remosaicing et le HDR+ avec bracketing du capteur de 50 mégapixels pour créer des photos 2x 12,5 MP sur le Pixel 7 et le Pixel 7 Pro. Les photos à 2x sont nettes, avec un faible bruit et une haute résolution, similaires à ce que une caméra téléobjectif 2x dédiée capturerait.

Comme nouveauté, en plus, un nouveau fonction qui vous permet de garder le cadre complètement stabilisé lors du verrouillage sur un sujet distant pendant le zoom. De cette façon, il est plus facile de capturer des scènes situées à une grande distance de la caméra sans crainte de flou ou de mouvement indésirable.

Avec le capteur ultra grand angle du Pixel 7 Pro, il est aussi possible capturer des images macro pour la première fois dans la série Pixel. Grâce à la fonction dite « Macro Focus », il est possible de prendre des photos en HDR+ à à seulement 3 centimètres de l’objet ou du sujet à photographier.

Google a également amélioré d’autres fonctionnalités classiques du système de caméra Pixel, notamment traitement de la vision nocturne jusqu’à deux fois plus rapide que dans la dernière génération grâce aux mises à jour du HDR+ avec bracketing et aux nouvelles techniques de apprentissage automatique, Mise au point sur le visage qui vous permet d’affiner les portraits, et True Tone, qui a été formé sur plus de 10 000 portraits de personnes avec des tons de peau différents pour assurez-vous que la caméra est capable de reproduire tons de peau aussi authentiquement que possible.

En plus de tout ce qui précède, le Mode « Netteté de la photo » inclus dans les utilisations de Google Photos techniques de apprentissage automatique pour améliorer la résolution des photos floues, y compris les plus anciennes.

La caméras frontales des deux téléphones se sont également considérablement améliorés. Maintenant, les deux téléphones utilisent le même capteur de 10,8 mégapixels de résolution, dont la principale vertu réside dans la capacité à capturer une vidéo 4K à 60 FPSet dans l’utilisation de la technologie Dual Pixel, qui, associée aux modèles d’apprentissage en profondeur développés par Google, permet un nouveau mode de déverrouillage basé sur la reconnaissance faciale.

Vidéo 4K sur toutes les caméras et Cinematic Blur

L’entreprise assure que Les Pixel 7 sont les smartphones qui capturent le mieux la vidéo de toute l’histoire de la famille. Pour commencer, il a été constaté que tous les capteurs de l’appareil peuvent capturer des vidéos 4K à 60 FPS.

En plus de cela, ajouté Prise en charge HDR 10 bits ce qui améliore la luminosité et le contraste des clips. De plus, la société a travaillé avec des sociétés comme ByteDance pour ajouter la prise en charge de cette fonctionnalité dans les réseaux sociaux comme TikTokdans le but de réduire l’écart de qualité notable entre les vidéos capturées avec des appareils Android et des iPhones.

A cela, il faut ajouter le nouveau Mode flou cinématiquequi ajoute un effet de flou d’arrière-plan aux vidéos.

Ils peuvent sembler des changements mineurs, mais la vérité est que Google a mis tous ses efforts dans perfectionnez l’expérience photo avec vos nouveaux smartphones, grâce à des améliorations dans certains des modes les plus utilisés et à l’utilisation de capteurs plus avancés. Maintenant, nous n’avons plus qu’à attendre jusqu’à ce que nous puissions tester l’appareil photo du Pixel 7 et voir de quoi ils sont vraiment capables.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂