La passe de saison Assassin’s Creed Valhalla a été détaillée pour la première fois en octobre 2020, avant le lancement du jeu lui-même. Après le succès d’Assassin’s Creed Odyssey et son large support post-lancement, Ubisoft a tenu à répéter le cycle – mais la passe de saison de Valhalla est-elle à la hauteur de celle de son prédécesseur ? Le pass de saison d’Assassin’s Creed Valhalla vaut-il la peine d’être acheté? Près d’un an après la sortie du jeu, nous sommes ici pour essayer de répondre à cette question.

Sur cette page: Aperçu du Season Pass d’Assassin’s Creed Valhalla Assassin’s Creed Valhalla : La Légende de Beowulf Assassin’s Creed Valhalla : La colère des druides Assassin’s Creed Valhalla : Le siège de Paris Conclusion : le Season Pass d’Assassin’s Creed Valhalla en vaut-il la peine ?

L’essentiel du pass de saison pour Assassin’s Creed Valhalla est composé de deux grandes extensions : Wrath of the Druids et The Siege of Paris. Il comprend également une quête secondaire appelée The Legend of Beowulf, mais ce n’est vraiment qu’un petit extra – un bonus pour l’achat du pass de saison.

Aperçu du Season Pass d’Assassin’s Creed Valhalla

Avant d’entrer dans nos propres opinions sur le DLC, examinons les faits. Ci-dessous, nous avons répertorié tout ce qui est inclus dans le pass de saison Assassin’s Creed Valhalla, avec les dates de sortie et les prix.

Passe Saison Assassin’s Creed Valhalla

Date de sortie: 10 novembre 2020

Prix: 32,99 € / 39,99 €

Assassin’s Creed Valhalla : La Légende de Beowulf

Date de sortie: 10 novembre 2020

Prix ​​autonome : Ne peut être acheté séparément, exclusif à la passe de saison

Assassin’s Creed Valhalla : La colère des druides (Extension I)

Date de sortie: 13 mai 2021

Prix ​​autonome : 19,99 € / 24,99 €

Assassin’s Creed Valhalla : Le Siège de Paris (Extension II)

Date de sortie: 12 août 2021

Prix ​​autonome : 19,99 € / 24,99 €

Prix ​​total sans le Season Pass : 39,98 € / 49,98 €

Inutile de dire qu’il est moins cher d’acheter le pass saisonnier que d’acheter les deux extensions séparément.

Assassin’s Creed Valhalla : La Légende de Beowulf

Comme mentionné, The Legend of Beowulf n’est en réalité qu’une incitation supplémentaire à vendre le pass de saison d’Assassin’s Creed Valhalla. C’est une série relativement courte de quêtes secondaires qui voient Eivor enquêter sur des meurtres mystérieux, et tout se déroule dans la carte du monde ouvert existante de l’Angleterre. Il est ne pas une extension.

Pour ce que ça vaut, les quêtes sont assez amusantes, mais elles n’ajoutent pas beaucoup de valeur à la passe de saison. Encore une fois, The Legend of Beowulf est un joli petit bonus – mais c’est à peu près tout.

Assassin’s Creed Valhalla : La colère des druides

Maintenant, sur les extensions elles-mêmes, à commencer par Wrath of the Druids.

Se déroulant sur une toute nouvelle carte du monde ouvert, Wrath of the Druids voit Eivor voyager en Irlande, avec l’intention de forger de nouvelles alliances avec les rois et les chefs de clan fracturés de l’île. C’est une assez grande carte – de la taille d’une ou deux régions du jeu principal – avec de nombreux points de repère et lieux à explorer.

Il faut environ cinq heures pour parcourir l’histoire centrale de Wrath of the Druid, mais si vous voulez voir et faire tout ce que l’extension a à offrir, vous avez environ 10 à 15 heures de contenu.

La série de quêtes globale de Wrath of the Druids est l’une des meilleures de Valhalla. Il a de bons personnages, des rythmes d’histoire intrigants et quelques combats de boss particulièrement cool (que nous ne gâcherons pas ici). En termes de structure et de conception, l’extension ne s’écarte pas beaucoup du jeu de base, mais elle introduit de nouveaux types d’ennemis aux côtés de missions semi-randomisées et répétables qui peuvent être entreprises à tout moment.

L’un des principaux crochets du DLC est un tout nouveau système commercial, qui permet à Eivor de prendre le contrôle de postes commerciaux dispersés dans la campagne irlandaise. La mise à niveau de vos messages et l’accumulation de grandes quantités de marchandises commerciales sont principalement un travail de longue haleine, mais vous pouvez échanger vos ressources contre de nouvelles armes et armures. En effet, Wrath of the Druids ajoute toute une gamme de nouveaux ensembles d’armures au jeu, dont beaucoup ont à la fois fière allure et offrent des avantages de combat efficaces. Si vous aimez le butin, cette extension ne vous décevra pas.

Dans l’ensemble, il est difficile de critiquer Wrath of the Druids – c’est une extension solide comme le roc à un jeu en monde ouvert déjà énorme. Cela dit, si vous avez fait le plein de la campagne principale, ce DLC familier n’a vraiment rien de nouveau à offrir.

Assassin’s Creed Valhalla : Le siège de Paris

La deuxième extension d’Assassin’s Creed Valhalla emmène également Eivor dans un tout nouvel emplacement. Cette fois, c’est la campagne déchirée par la guerre de Francia – ou plus précisément, la ville tentaculaire de Paris et ses terres agricoles voisines. C’est une autre aventure DLC charnue, et la capitale française constitue une toile de fond fantastique.

Cependant, The Siege of Paris est une bête légèrement différente du reste d’Assassin’s Creed Valhalla. D’une manière qui rappelle les anciens jeux Assassin’s Creed – avant qu’ils ne deviennent des RPG en monde ouvert – l’extension met l’accent sur les missions d’assassinat. Vous êtes chargé de supprimer plusieurs cibles clés dans le scénario principal du DLC, mais la façon dont vous atteignez réellement ces cibles est votre appel.

La plupart de ces quêtes principales se concentrent sur la furtivité et la tromperie, ce qui est une rareté dans la campagne principale de Valhalla. Il y a encore beaucoup de combats – et quelques rencontres de boss engageantes – mais Le siège de Paris se sent comme une expérience Assassin’s Creed beaucoup plus traditionnelle, avec des opportunités d’assassinat uniques et des tueries cinématographiques.

Tout ce subterfuge aboutit à une histoire plus nuancée. Eivor doit faire appel à la fois à leurs alliés vikings assoiffés de sang et aux dirigeants profondément troublés de Francia. C’est facilement l’un des récits les plus forts du Valhalla.

Le monde ouvert en dehors de Paris ne se perd pas non plus. De nouvelles missions générées de manière procédurale permettent à Eivor de faire équipe avec des révolutionnaires français, d’attaquer des patrouilles armées et de capturer des campements ennemis. De bonnes récompenses sont à gagner, avec deux nouveaux types d’armes – des épées courtes et des faux – ajoutant une profondeur supplémentaire à l’arsenal d’Eivor.

Le siège de Paris est une autre extension très agréable qui vous prendra environ 10 à 15 heures pour terminer complètement. Et si vous êtes d’avis que Valhalla n’est pas un véritable jeu Assassin’s Creed, alors nous osons dire que ces missions d’assassinat en profondeur pourraient être un tournant.

Conclusion : le Season Pass d’Assassin’s Creed Valhalla en vaut-il la peine ?

Alors, quel est le verdict sur la passe de saison d’Assassin’s Creed Valhalla? Eh bien, il est juste de dire que nous pensons que les deux extensions sont toutes les deux très bonnes – mais il convient de garder à l’esprit qu’elles font partie d’un RPG en monde ouvert déjà massif. Et dans ce sens, vous devez vraiment vous demander si vous aimez assez Valhalla pour passer encore 20 à 30 heures à y jouer.

Si la réponse à cette question est « oui, j’adore le Valhalla », alors nous vous recommandons vivement de vous procurer le pass de saison. Si vous êtes un fan de Valhalla et de son gameplay, alors vous ne pouvez pas vous tromper avec Wrath of the Druids et The Siege of Paris. Les scénarios sont parmi les meilleurs du jeu, les paramètres du monde ouvert séparés sont excellents et vous mettrez la main sur des armes et des armures puissantes.

Au prix de 32,99 € / 39,99 €, le pass de saison Assassin’s Creed Valhalla est un bon rapport qualité-prix. Les deux extensions valent la peine d’être achetées si vous aimez le jeu de base, et à côté de toutes les mises à jour gratuites qu’Ubisoft a fournies au cours de la dernière année, le DLC donne à Valhalla l’impression d’être une saga Viking qui va au-delà en termes de contenu pur.

Que pensez-vous du Season Pass Assassin’s Creed Valhalla ? Votez dans notre sondage, puis donnez-nous votre propre avis dans la section commentaires ci-dessous.