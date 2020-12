«Le désordre que vous laissez»: différences entre la série Netflix et le livre original de Carlos Montero

« Le désordre que vous laissez”Est ​​une série espagnole produite et dirigée par Carlos Montero pour Netflix, qui est également basé sur le roman du même nom de 2016. L’histoire suit Raquel, une professeure de littérature qui est hantée par une mort à l’institut où elle vient de commencer à travailler.

« Le désordre que vous laissez« Est sous la direction de Montero Silvia Quer et Roger Gual, et présente les performances de Inma Cuesta comme Rachel Valero, Barbara Lennie comme Elvira Ferreiro, Tamar Novas comme Germán, Arón Piper comme Lac Nogueira et Roberto Enriquez comme Mauro Muniz, ainsi que de nombreux autres acteurs reconnus de l’industrie.

Le programme a publié son premier huit chapitres d’une première saison le 11 décembre, et les fans ont eu le temps de regarder la série d’innombrables fois et de lire le livre original sur lequel elle est basée. Le plus drôle, certains l’ont remarqué, c’est qu’il y a des changements qui sont les mêmes Carlos Montero fait dans « Le désordre que vous laissez”Pour l’adaptation à Netflix.

Quels sont ces changements? Regarder la télévision a fait une petite liste des différences les plus importantes de la série qui a été parmi les plus vues sur la plateforme. À partir de structure narrative jusqu’à certain des personnages qui ne se rencontrent jamais, ce sont les différences qui ont été trouvées entre les deux œuvres de Carlos Montero.

LES DIFFÉRENCES DE LA SÉRIE ET ​​LE LIVRE DE « LE TROUBLE QUE VOUS LAISSEZ »

1. La structure narrative de l’histoire

Le roman n’a que une ligne dans laquelle l’histoire est racontée, qui tourne autour Raquel qui découvre ce qui est arrivé à son prédécesseur en tant que professeur de Littérature et langue. Dans la version pour le plateforme de streaming, il y a différents délais sur lesquels il se concentre, donnant ainsi au spectateur plus d’informations sur ce qui se passe.

2. Viruca et Raquel sont co-stars

Compte tenu du précédent, Raquel elle ne devient plus la seule protagoniste de la série télévisée. Viruca se transforme en une sorte de co-star tandis que dans le roman de Montero, il n’était qu’un personnage sans voix qui semblait à peine renverser l’histoire.

3. Cadavre de Viruca dans le lac

L’un des changements les plus drastiques apportés par la série est que dans la série télévisée, c’est Roi qui trouve le cadavre de Viruca dans le lac. Au lieu de cela, le livre montre comment un le photographe trouve le corps du professeur tout en préparant une séance photo pour un mariage auquel il s’était fiancé.

4. Viruca et Raquel ne se rencontrent jamais

Ce point est assez simple, car dans le roman de Montero, Viruca et Raquel ils ne sont jamais trouvés, alors que dans la série de « 1. La structure narrative de l’histoire«Il y a un moment de pointe où les deux sont vus ensemble dans la salle d’attente d’un hôpital.

5. Acevedo est d’une grande importance

Dans le roman, la relation qu’il entretient Acevedo avec Raquel il est plus sympathique que dans la série et a un rôle beaucoup plus important. De la même manière, l’enlèvement de Raquel est différent, puisque dans le livre, il gagne progressivement sa confiance alors que dans la série il la kidnappe après lui avoir dit que allemand a tenté de se suicider.

6. Mauro coopère beaucoup plus avec Raquel

Dans le livre, Mauro Elle est un personnage de soutien pour Raquel, puisqu’elle l’aide à tout moment en lui fournissant tout ce dont elle a besoin. Même à un moment donné, il vous donne les clés de l’appartement Viruca, tandis que dans la série, il est beaucoup plus éloigné.

7. La mort de la mère de Raquel.

(Photo: Netflix)

Alors que dans les deux produits la mort de la mère de Raquel laisse un vide profond en elle, dans la série, les deux sont restés en contact à tout moment, tandis que dans la série, ils ont été séparés pendant deux ans sans parler, rendant la mort plus tragique.

8. Le toupet du lac

Le garçon joué par Aron piper il arbore une curieuse coiffure de postiche qui est mentionné à plusieurs reprises dans le roman. Le même Chasseur Il a avoué que cet élément n’était pas pertinent dans la version audiovisuelle, il a donc décidé de le supprimer. Dans le livre, il ne sert qu’à l’identifier plus rapidement.

9. Germán et ses crimes

Alors que dans le roman Raquel Elle est presque convaincue qu’il est le coupable de tout, elle ne l’accuse pas devant la police et finit par être arrêtée pour une autre raison. Dans la série, elle l’accuse directement d’être la responsable de la raclée Roi après avoir regardé un enregistrement.

10. L’écrivain Raquel

Dans la série, Germán dit à Raquel de ne pas se retenir lorsqu’elle décrit son mari dans le roman qu’elle allait écrire sur ce qui s’est passé. De son côté, le livre montre Germán comme l’écrivain et Raquel lui demande de ne pas être si mal en écrivant sur son mari.