Les attaques de panique de Joel expliquées dans « The Last of Us »

Dans le épisode 6 de « The Last of Us », quelque chose qui a attiré l’attention est l’état vulnérable de Joel et les attaques de panique qu’il a subies. Bien que le personnage ait essayé d’expliquer la situation à son frère Tommyil y a plus de détails qui pourraient passer inaperçus dans le Série HBO Max et ici nous vous les expliquons.

Ce dimanche 19 février, le chapitre intitulé « Family » (« Kin » en anglais) a été créé, où les protagonistes ont enfin pu trouver la colonie de Jackson et, à partir de là, obtenir plus d’informations sur où étiez-vous Les lucioles.

Bien que cet épisode n’ait pas eu beaucoup d’action jusqu’à la fin, les créateurs de la série Craig Mazin et Neil Druckmann ont délibérément changé le rythme afin de ne pas submerger le public. Même ainsi, ils assurent que le chapitre 6 était plein de « scènes d’action émotionnelles», tel que défini dans le podcast officiel de « The Last of Us ».

Certes, l’aspect psychologique et le développement du personnage est une partie importante du spectacleet quelque chose qu’ils ont construit petit à petit.

Presque dans les premières minutes, nous avons pu voir qu’après avoir quitté la cabine du vieux couple et n’étant pas près de découvrir où Tommy pourrait être, Joel souffre de ce qui semble être une attaque de panique..

JOEL SOUFFRAIT-IL VRAIMENT D’ATTAQUES DE PANIQUE ?

Bien que dans l’épisode 6 de « The Last of Us », il ne soit pas explicitement mentionné de quoi souffre Joel lorsqu’il prend sa poitrine, on a émis l’hypothèse qu’il pourrait s’agir d’une attaque de panique, quelque chose qui les créateurs de la série confirmés à l’émission de radio.

« Joël fait une crise de panique. et il ne sait pas pourquoi. Les attaques de panique ressemblent à des crises cardiaques. C’est ton corps qui te dit : ‘tu cours un terrible danger’, mais tu ne comprends pas encore pourquoi» a expliqué Craig Mazin.

Joel touche sa poitrine pour la douleur soudaine qu’il a commencé à ressentir dans l’épisode 6 de « The Last of Us » (Photo : HBO)

Après avoir confirmé cela, la question suivante est de savoir pourquoi Joel en souffre tout d’un coup.

POURQUOI JOEL A-T-IL DES ATTAQUES DE PANIQUE ?

Un élément présent chez Joel depuis le premier épisode de la série est le traumatisme que vous avez subi en perdant des êtres chers. Bien sûr, l’événement déclencheur a été le meurtre de sa fille Sarah, qu’il n’a pas pu sauver, puis la mort de Tess.

Depuis le début, Le profil psychologique de Joël a été marqué par cette et il est même démontré qu’il a un degré de syndrome de stress post-traumatique, que nous avons pu voir quand a sauvagement attaqué l’agent Phaedra pour sauver Ellie.

Jusqu’à présent, le personnage de Pedro Pascal a été capable de le gérer, mais, comme toute personne, il y a des moments où il atteint sa limite. En partie, avoir été témoin de ce qui est arrivé à Sam et des conséquences que cela a eu sur Henryqui a décidé de se suicider après avoir perdu son frère, lui a fait réaliser ce qui pourrait lui arriver s’il s’attachait à Ellie puis la perdait.

« Beaucoup de nos conversations sur cet épisode étaient ‘Quel est l’impact de l’expérience avec Henry et Sam sur Joel ?’ Et vous pouvez voir que quand ils quittent la cabinea commenté Neil Druckmann.

Au début, Joel ne sait pas pourquoi il se sent ainsi. Ne pas être en mesure d’identifier, d’exprimer et de gérer ces sentiments est ce qui provoque des crises de panique. Bref, il sait intérieurement qu’il aime déjà Ellie comme une fille et qu’il a peur d’échouer à nouveau et avoir à traverser ce qu’il a vécu quand il a perdu Sarah.

« Une grande partie de cet épisode est que Joel se rend compte qu’il est soudainement terrifié. Elle va mourir et ce sera de sa fautea ajouté Craig Mazin. « Si vous avez fait attention, ce que vous allez voir, c’est qu’à chaque fois qu’il l’a aidée (Ellie), il l’a également laissée tomber et c’est avec cela qu’il se martyrise.”.