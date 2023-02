Les Goldbergs s’apprêtent à conclure avec la 10e saison en cours

Les aventures familiales se terminent pour Les Goldberg à l’ABC. Alors que l’émission est actuellement au milieu de sa 10e saison, il a été rapporté (via Variety) que la sitcom de longue date ne sera pas renouvelée pour la saison 11. Sa saison en cours servira désormais de dernière avec la finale de la saison 10, prévue sera diffusé en mai, servant maintenant de finale de la série. Le spectacle touche à sa fin survient après la perte de deux personnages majeurs au cours des deux dernières années, alors que George Segal est décédé en 2021, suivi de la sortie controversée de Jeff Garlin des mois plus tard suite à des allégations de comportement inapproprié.





Premier lancement en 2013, Les Goldberg se déroule dans les années 1980 et est vaguement basé sur l’enfance du créateur de la série Adam F. Goldberg. Segal et Garlin avaient tous deux été les personnages principaux jouant le grand-père Albert et le père Murray, respectivement, avec le casting principal comprenant également Wendi McLendon-Covey (Beverly), Sean Giambrone (Adam), Troy Gentile (Barry), et Hayley Orrantia (Erica). La dernière saison met également en vedette Lainey Lewis (AJ Michalka) et Sam Lerner (Geoff Schwartz).

FILM VIDÉO DU JOUR

Une grande variété de stars invitées notables ont également figuré dans la sitcom à succès au fil des ans. Son cadre des années 80 a permis à des stars de l’époque d’apparaître, telles que Hulk Hogan jouant lui-même et Robert Englund jouant Freddy Krueger. Certaines des autres stars invitées incluent « Weird Al » Yankovic, Chuck Norris, Charlie Sheen, Kirstie Alley, Rick Moranis, John Oates, David Hasselhoff, Rick Springfield et Lea Thompson, parmi beaucoup d’autres.





Le personnage de Jeff Garlin a été tué après la saison 9

abc

Il a été annoncé avant la saison 10 que Jeff Garlin était parti en raison d’allégations selon lesquelles il agissait de manière inappropriée dans les coulisses. L’ouverture de la saison 10 a commencé par la révélation que son personnage, Murray, était décédé, sa chaise vide servant de symbole de son ancienne présence. Le narrateur Patton Oswalt a noté que la famille « trouverait un moyen de continuer ensemble », l’espoir d’ABC que la série maintiendrait sa popularité après avoir perdu un autre personnage principal. Les showrunners de la série Alex Barnow et Chris Bishop ont précédemment parlé de leur enthousiasme pour l’avenir de la série.

« Tout le monde est incroyablement enthousiaste à l’idée de faire ce truc », a déclaré le couple à THR à propos de son retour pour la saison 10. « Nous sommes arrivés au point où tout le monde se sent chanceux. Aucune émission ne dure 10 ans. Je pense que tout le monde apprécie ce que nous avons et je pense son héritage à ce stade est de faire 200 épisodes en tout. C’est une si grande partie de nos vies. J’aime vraiment ce que nous faisons. Je pense que les acteurs aiment ce qu’ils font. Je sais que l’équipe est incroyablement enthousiaste à ce sujet. Comme n’importe quelle famille , toute entreprise qui existe depuis 10 ans, il y a des hauts et des bas. C’est une très longue saison. Mais je dois dire que mes conversations avec Wendi et le reste de la distribution ont été extrêmement positives et reconnaissantes pour tout ce que nous avons. »

La finale de la série de Les Goldberg sera diffusé en mai.