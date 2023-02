Des rumeurs prétendent que Marvel Studios travaille sur Doctor Strange 3

La société de production Marvel Studios vient d’ajouter »Docteur étrange 3 » à son calendrier de sortie Marvel Cinematic Universe, selon de nouvelles rumeurs. Un utilisateur qui a été chargé de filtrer diverses informations sur les films Marvel, a assuré qu’il avait accès à la liste de production, où un troisième film « Doctor Strange » pourrait être vu, qui n’a pas encore été annoncé.

Si c’est vrai, le prochain épisode servirait de suite directe à » Doctor Strange in the Multiverse of Madness », bien qu’il n’ait pas encore de date de sortie. Quoi qu’il en soit, Marvel Studios n’a pas officiellement confirmé que la saga »Doctor Strange » aura un troisième film.

Le nouveau rapport mentionne également d’autres productions qui sont dans le calendrier de production de Marvel, la plus importante étant une suite de » Shang-Chi » et » Eternals », malgré le fait que ces projets aient été laissés de côté lors de leur sortie annoncée. les versions suivantes des phases cinq et six de l’UCM.

Marvel Stduios a annoncé que « Shang-Chi 2″ entrait en développement en décembre 2021, bien que peu de détails aient été donnés à ce sujet. En parlant de »Eternals », la société de production n’a rien confirmé d’une suite, bien que plusieurs membres de l’équipe de travail aient assuré qu’une suite arriverait dans le futur.

Il a également été signalé précédemment que Marvel Studios envisagerait de modifier certaines versions de leurs films, en passant à » Deadpool 3 » à la fin de la phase 5, au lieu du redémarrage de » Blade » comme actuellement prévu. Cela marquerait un autre changement dans le calendrier de la phase cinq, après que la sortie de » The Marvels » ait été repoussée de juillet à novembre 2023.

En raison de la mauvaise réception de la phase quatre de l’UCM, les dirigeants de Marvel Studios ont pensé à modifier les premières de la société, ceci afin d’éviter la fatigue de la part des téléspectateurs. Certaines séries de Disney+ comme » Echo » et » Ironheart » qui devaient sortir en 2023, ils atteindront peut-être la plateforme de streaming jusqu’à l’année prochaine.

Il reste à voir si Marvel Studios confirme officiellement la première de »Doctor Strange 3 ».