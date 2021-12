Au revoir Gabriel : Emily dans la nouvelle idole de Paris qui va sûrement voler votre coeur

En 2020, Netflix a innové dans le genre de la comédie et de la romance en présentant l’histoire de Emilie à Paris. Cette série, avec une seule saison de dix épisodes, est devenue un succès mondial pour son intrigue inattendue et dramatique. Mettant en vedette Lily Collins dans le rôle d’Emily Cooper, il se déroule à Paris et montre comment la capacité d’une jeune responsable marketing dépasse les attentes de tous les Parisiens, qui ne lui font pas confiance.

Et maintenant, après le grand succès de la première édition, Netflix mise à nouveau sur Emilie à Paris la première, le 22 décembre, de la deuxième saison. Une fois de plus, Lily Collins se lancera dans les aventures d’Emily. Le synopsis officiel de la plate-forme se lit comme suit : « Déjà plus installée à Paris, Emily navigue dans la ville, même si elle s’adapte toujours aux coutumes locales. Après s’être empêtrée dans un triangle amoureux avec sa voisine et son premier ami français, elle est bien décidée à se concentrer sur son travail, qui connaît sans cesse de nouveaux revers. En cours de français, elle rencontre un autre expatrié qui l’exaspère mais, en même temps, l’intrigue”.

Sans aucun doute une nouvelle saison de Emilie à Paris qui aura de nombreux changements. Parmi eux, et probablement le plus important, est le fait qu’une nouvelle idole arrive dans la vie du protagoniste. Après sa fin avec Gabriel dans laquelle ils ont des relations intimes, mais tout change lorsqu’il reste avec Camille, maintenant Emily est prête à mettre l’amour de côté, jusqu’à ce qu’elle rencontre cet homme qui va secouer son monde.

On ne sait toujours pas s’il établira effectivement une relation avec ce personnage, mais les images promotionnelles que Netflix a diffusées montraient une approche qui pouvait susciter la jalousie de Gabriel. Ce nouveau membre de la vie d’Emily s’appelle Alfie et est interprété par l’acteur Lucien Léon Laviscount qui rencontre la jeune femme d’affaires dans sa classe de français et l’embarque dans une nouvelle aventure.

En effet, le géant du streaming lorsqu’il a dévoilé les noms des épisodes de la deuxième saison de Emilie à Paris a montré que, dans le cinquième, appelé « un britannique à parisIls auront rendez-vous avec vue sur la Tour Eiffel. C’est pourquoi, sans aucun doute, la prochaine édition viendra avec une nouvelle idole qui pourrait conquérir, au moins pour un temps, le protagoniste de cette histoire.

