Les acteurs des Beatles dévoilés dans les premières images du biopic de Brian Epstein

Peu de temps après la sortie d’un nouveau documentaire de Peter Jackson sur les Beatles, notre premier regard sur les Fab Four dans le prochain film l’homme de Midas a été révélé. Le long métrage, qui sert de biopic pour le manager des Beatles Brian Epstein, présente Jacob Fortune-Lloyd (Le Gambit de la Reine) dans le rôle principal. Il relate le rôle d’Epstein dans « l’explosion créative » des années 1960 et son influence considérable sur la musique pop.

Il a maintenant été révélé que les acteurs jouant les Beatles sont Jonah Lees (La lettre au roi) comme John Lennon, Blake Richardson du New Hope Club comme Paul McCartney, Leo Harvey Elledge (Histoires de création) comme George Harrison, et Campbell Wallace comme Ringo Starr. Une paire d’images de premier regard sur les acteurs incarnant les Fab Four a également été dévoilée.

Récemment, il a été rapporté que le casting comprend également Adam Lawrence (Peaky Blinders) en tant que batteur original des Beatles Pete Best et ancien Spectacle de ce soir hôte Jay Leno comme Ed Sullivan. On retrouve également Emily Watson dans le rôle de Malka « Queenie » Epstein, la mère d’Epstein, Eddie Marsan dans le rôle du père de Brian et homme d’affaires à succès Harry, Omari Douglas dans le rôle de Lonnie Trimble, la confidente de confiance d’Epstein et Rosie Day dans le rôle de la star de Merseybeat, Cilla Black. Lukas Gage (Amour, Victor) comme Tex Ellington et Charley Palmer Rothwell (Jack Ryan) en tant que producteur de disques des Beatles George Martin.

Filmer sur l’homme de Midas a commencé à Liverpool en octobre mais s’est temporairement arrêté avec le réalisateur Jonas Akerlund quittant brusquement le projet. Sara Sugarman (Confessions d’une Reine de Drame Adolescent) a depuis signé pour réaliser le film en utilisant un scénario de Brigit Grant avec une histoire de Jonathan Wakeham. Le président de Twickenham Studios, Sunny Vohra, et l’ancien président de Lionsgate UK, Nicola Pearcey, sont les producteurs exécutifs, et StudioPow produit avec Trevor Beattie Films.

« Le directeur de l’homme de Midas Jonas Akerlund fait une pause dans le film », a déclaré le studio lors de la sortie d’Akerlund. « Jusqu’à ce que certaines choses deviennent plus claires, nous ne sommes pas en mesure d’ajouter d’autres commentaires à cette déclaration. En attendant, nous pouvons confirmer que le tournage de l’homme de Midas se poursuivra à Londres en novembre avant de s’arrêter pour Noël. Le tournage reprendra début janvier à Los Angeles.

Dans une nouvelle déclaration, Sugarman a déclaré: « Les acteurs jouant les Beatles sont un groupe extraordinaire, ils dégagent ce sentiment très viscéral des années 60, sont charmants, enjoués et si authentiques et je ne doute pas que Jay Leno capturera l’essence de Ed Sullivan parfaitement. Sa propre expérience en tant qu’animateur de télévision américain apportera une représentation naturelle et précise et ajoutera un élément incroyable de showbiz moderne à l’histoire.

C’est l’un des nombreux biopics musicaux en développement, peut-être un effet de films comme Rhapsodie bohémienne et Homme-fusée faire si bien. D’autres biopics sont en préparation sur des artistes tels que Buddy Holly, Amy Winehouse, Janet Jackson, Cher, Elvis Presley et les Bee Gees, entre autres.

Fabrication sur l’homme de Midas déménagera aux États-Unis au début de 2022. La date de sortie officielle du biopic n’a pas encore été fixée.

