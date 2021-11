The Last of Us: Creator termine ses contributions pour la saison

Bien que la série continue toujours avec sa production au Canada, HBO est de plus en plus proche de conclure avec le tournage de la première saison de « The Last of Us », qui est signalé comme la production la plus chère que le réseau. jusque là.

Une nouvelle mise à jour de ses bandes-annonces a atteint les fans via Neil Druckmann, co-président du studio de jeux vidéo Naughty Dog et considéré par les fans comme le principal créateur de cette histoire. Druckmann, qui est l’un des producteurs exécutifs et scénaristes de la série, a indiqué que ses fonctions de réalisateur de la première saison étaient terminées.

Hélas… mon séjour au Canada est terminé. À la meilleure équipe de télévision du monde, merci pour votre travail incroyable, votre passion et pour m’avoir si bien accueilli ! Tu vas terriblement me manquer ! Hâte de revenir à Naughty Dog (et un temps plus chaud !) ♥ ️ pic.twitter.com/A9hsy7gPpA – Dr Uckmann (@Neil_Druckmann)

7 novembre 2021





Accompagné d’une casquette de production officielle et de l’un des clap de tournage, Druckmann dit au revoir au Canada après avoir terminé son travail sur la série. Bien que « The Last of Us » n’ait toujours pas de date de sortie approximative, on estime qu’à ce stade de la production, certains de ses épisodes sont déjà terminés,

Cette adaptation a été développée par Craig Mazin, qui après une carrière modérément réussie dans le genre comédie a surpris le public et la critique en 2019 avec la mini-série HBO « Tchernobyl », exprimant une grande émotion de pouvoir travailler aux côtés de Druckmann sur les scripts de « The Last of Us » après l’annonce officielle de la série.

« Avoir l’opportunité d’adapter ce travail impressionnant est mon rêve depuis des années, et je suis très honoré de le faire en partenariat avec Neil », a déclaré Mazin lors de la déclaration officielle de la série, qui présente Pedro Pascal dans le rôle de Joel. , Bella Ramsey comme Ellie, Gabriel Luna comme Tommy, Anna Tory comme Tess et bien d’autres.

« The Last of Us » est la première série télévisée qui porte le sceau PlayStation Productions, faisant partie de la nouvelle gamme de productions que la société réalisera pour le cinéma et la télévision sur la base de son catalogue d’exclusivités. Avec Mazin et Druckmann, Carolyn Strauss et Evan Wells, co-président de Naughty Dog, sont également producteurs exécutifs.