Les 6 meilleures applications pour regarder du basket en ligne

En plus de la technologie, chez 45Secondes.fr, nous sommes très sportifs. Bien que certains d’entre nous ne soient pas très doués pour la pratiquer, la vérité est que nous ne manquons aucun match ou événement sportif, quel que soit le sport.

Certains d’entre nous préfèrent le football mais d’autres sont très basket. Donc, si vous faites également partie de ces derniers, Nous vous laissons les meilleures applications pour voir le meilleur basket complètement en ligne.

Les 6 meilleures applications pour regarder le basketball en ligne

ACB

Euroligue Mobile

LaLiga Sports TV

Vivez juste le basket

Euroligue TV

ESPN

ACB

ACB est l’application officielle de la ligue professionnelle de basket-ball en Espagne. Grâce à cette application renouvelée, Nous pourrons suivre strictement tout ce qui se passe dans la Ligue Endesa, la Copa del Rey et la Super Coupe d’Endesa. En plus de cela, nous pouvons également profiter des meilleures vidéos de basket-ball sans quitter l’application.

Il s’agit sans aucun doute de une application incontournable pour les amateurs de basket et il est également entièrement gratuit.

Euroligue Mobile

Bien qu’il s’agisse d’une application disponible uniquement en anglais, il s’agit de un outil très complet et indispensable pour les fans de basket.

Merci à elle, nous pouvons suivre en direct les résultats de nos équipes favorites, commentez les matchs et recevez des nouvelles et des vidéos de chaque jour.

LaLiga Sports TV

Malgré son nom, LaLiga Sports TV n’est pas seulement une application de football. Cette application nous offre toutes les actualités du monde du sport ainsi que des diffusions en direct ou vidéo et des résumés.

Avec lui, en plus du basket-ball, on peut également voir du handball, du futsal en direct ainsi que le meilleur contenu du football américain et du rugby ainsi que de nombreux autres sports. Comme si cela ne suffisait pas, il est compatible avec Chromecast afin que nous puissions profiter de tout son contenu dans le confort de notre canapé.

Vivez juste le basket

Just Live Basketball est l’une des meilleures applications que nous pouvons installer sur notre appareil Android et cela nous permet non seulement de suivre directement l’ACB, mais n’importe quelle ligue ou compétition de n’importe où dans le monde.

Informations, statistiques, classements, vidéos, actualités … l’une des applications de basketball les mieux notées par les utilisateurs et un service indispensable si vous êtes passionné de basket.

EuroLeague TV

Une autre application qui ne peut pas manquer dans la liste est EuroLeague TV, avec lequel nous pouvons profiter des retransmissions en direct de n’importe quel match de basket.

Bien que l’application nécessite un abonnement pour en tirer le meilleur parti, Si vous êtes de vrais fans de ce sport, vous allez l’adorer. Jeux en direct, statistiques, vidéos … tout le basket dans la paume de votre main.

ESPN

Nous terminons avec ESPN, une application créée par la célèbre chaîne de télévision du même nom. ESPN nous propose des événements en direct, les meilleures vidéos et toutes les informations instantanément.

Et si cela ne suffisait pas, Nous pouvons également le personnaliser pour recevoir des alertes de nos équipes et ligues préférées.

Applications Android gratuites

Les applications téléchargent de la musique gratuitement

Applications essentielles

Nouvelles applis

Applications pour regarder la télévision

Déplacer les applications sur la carte SD

Les applications regardent le football gratuitement

Entrez 45Secondes.fr pour lire l’article complet

Vous pouvez nous rejoindre à Twitter, Facebook

Abonnez-vous à notre chaîne YouTube!

Publié récemment sur 45Secondes.fr

OPPO Reno 4 Pro 5G, analyse: un mobile qui donnera beaucoup à parler

Voulez-vous acheter un mobile pas cher? Nous vous apportons les conseils clés pour un achat parfait

POCO X3 NFC, analyse: on ne peut pas dire non pour 200 euros

LG Velvet, analyse: un design haut de gamme, des performances remarquables et un prix pour tous les budgets

LG Wing, analyse: être spécial ne suffit pas

Samsung Galaxy Tab S7 +, la meilleure alternative à l’iPad Pro (maintenant pour de vrai)

15 jours avec le Sony WF-XB700: l’examen du casque Bluetooth abordable de Sony

Huawei Mate40 Pro, analyse: une autre tentative de conquérir le haut de gamme sans l’aide de Google

L’entrée Les 6 meilleures applications pour regarder du basket en ligne a d’abord été publiée sur 45Secondes.fr.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂