Assassin’s Creed Valhalla: comment fonctionnent les romances et lesquelles sont dans le jeu

Tout comme dans le prédécesseur direct Odyssée, vous pouvez aussi utiliser Assassin’s Creed Valhalla commencez différentes romances avec Eivor (peu importe si c’est un homme ou une femme). Les options disponibles vont d’une liaison unique et de relations stables à des amitiés coquettes et des relations profondément amoureuses de romance. Alors que la plupart des romans ont trouvé plus d’ambiance dans le jeu, au moins l’un d’entre eux a un impact significatif sur l’histoire.

Dans ce qui suit, nous montrerons à tous les romantiques comment de telles affaires fonctionnent à Valhalla et où vous pouvez rencontrer des partenaires potentiels appropriés dans le monde du gros gibier.

Remarque: Si vous n’êtes pas très avancé à Valhalla et que vous préférez être surpris par les différentes romances, vous ne devriez pas lire plus loin à ce stade.

Comment fonctionnent les romances dans Assassin’s Creed Valhalla?

Fondamentalement, il n’est pas si difficile de démarrer une histoire d’amour à Valhalla. La plupart du temps, il vous suffit de parler aux personnages concernés et d’établir une connexion avec eux ou d’être avec eux à des moments significatifs. Parfois, les dialogues sont même si ennuyeux et faciles à comprendre que vous ne pouvez pas du tout foirer. Par exemple, lorsqu’un joueur s’approche d’Eivor et lui demande s’il aimerait avoir des relations sexuelles.

Les options de dialogue importantes pour commencer une romance sont marquées par un symbole de cœur clair. Vous pouvez mettre fin à des relations à long terme à tout moment pour commencer quelque chose avec un caractère différent. En général, Valhalla vous donne beaucoup de liberté en matière de relations et de romances. Puisque vous êtes la famille d’Eivor vous pouvez le changer à tout moment et aussi souvent que vous le souhaitez, les romances ne sont pas spécifiques au sexe.

Bils

Vous pouvez trouver Bils dans le cadre d’un événement mondial à Rygjafylke. La jeune femme vous demande apporte son peignecaché quelque part près de là où ils sont. Si vous réussissez dans la recherche de l’objet, vous pouvez décider dans un dialogue très simple d’une romance unique ou plutôt donner à la dame un panier et garder le peigne pour cela. Votre décision!

Petra

Pour commencer une romance avec Petra, vous devez d’abord construire une hutte de chasseur dans votre colonie et terminer la première quête que Petra vous donne. Après cela, elle vous invitera à un concours de tir à l’arc et à la fin, elle vous dira qu’elle vous aime. C’est une vraie relation, si c’est ce que vous voulez. Vous pouvez donc visiter Petra plusieurs fois pour réchauffer son lit et échanger des caresses.

Stigr

Vous rencontrez ce personnage dans Snotinghamscire. Vous pouvez avoir une bataille de mots avec Stigr. Si vous gagnez, vous pouvez choisir son argent ou son corps.

Broder

La condition préalable pour commencer une histoire d’amour avec Broder est de libérer East Anglia. Broder vous demandera alors si vous souhaitez avoir des relations sexuelles avec lui pendant le mariage d’Ostwald.

Vili

Vili Hemmingson est le fils du Jarl of Snotinghamscire. Avez-vous terminé avec succès la quête dans ce village, vous pouvez vous asseoir près du feu de camp pour penser à une relation avec Vili.

Gunlodr

Si vous avez visité Asgard deux fois, vous pouvez trouver le bracelet de mariée de Thor. Donnez ceci à Gundlodr pour déclencher l’histoire d’amour.

Randvi

Randvi est l’épouse de votre frère Sigurd et pourrait vous compliquer la vie avec une histoire d’amour. Elle vous demandera de vous rendre à Lunden dès que votre règlement aura atteint le niveau 3. Allez avec elle et montrez son affection. Randvi est amoureux d’Eivor depuis longtemps. Vous ne devriez donc pas avoir trop de problèmes.

Remarque: si vous vous engagez dans cette relation, votre relation avec Sigurd est en danger. Cela peut affecter le cours de l’histoire en fonction de vos autres décisions avec Sigurd pendant le jeu.

Nous mettrons régulièrement à jour cette liste de romances possibles dans Assassin’s Creed Valhalla.

