Fitbit Sense vs Apple Watch: les meilleures smartwatches en comparaison

Fitbit Sense ou Apple Watch? Les deux montres connectées offrent des fonctionnalités similaires et un design attrayant et moderne. Nous juxtaposons le modèle haut de gamme de Fitbit avec les nouvelles Apple Watch Series 6 et Apple Watch SE pour vous aider à prendre une décision d’achat.

Compatibilité: les utilisateurs d’Android n’ont pas le choix

L’Apple Watch Series 6 et l’Apple Watch SE ne communiquent qu’avec les iPhones.

Si vous utilisez un smartphone Android et ne prévoyez pas de passer à un iPhone dans un proche avenir, vous devriez opter pour une alternative Android à l’Apple Watch. Parce que l’Apple Smartwatch n’a toujours communiqué qu’avec les iPhones et est le seul moyen de la configurer et de l’utiliser correctement. À l’inverse, les smartwatches Android peuvent également être bien utilisées avec l’iPhone dans la plupart des cas.

Mais la sélection de smartwatches pour les propriétaires de téléphones portables Android est vaste. Et peut-être que le Fitbit Sense est exactement la bonne alternative pour vous. Les propriétaires d’iPhone, en revanche, peuvent envisager à la fois l’Apple Watch et le Fitbit Sense. Cependant, selon son test, la synchronisation des données entre le Fitbit Sense et l’iPhone du collègue Jasmin prend beaucoup de temps. Nous ne pouvons pas dire si cela s’applique aux iPhones en général.

Design: Apple marque avec plus d’options





Fitbit propose la faux avec deux couleurs de boîtier différentes.



Image: © Fitbit 2020





L’Apple Watch SE est disponible en trois couleurs de boîtier, …



Image: © Apple 2020





… avec l’Apple Watch Series 6, il y a encore plus de couleurs.



Image: © Apple 2020



À première vue, le Fitbit Sense et l’Apple Watch se ressemblent beaucoup. Les deux smartwatches ont un design rectangulaire – la montre Apple est un peu plus mince et plus haute, l’écran du Fitbit Sense est plus carré. Les deux sont disponibles dans différentes couleurs de boîtier, mais Apple propose un choix beaucoup plus large. Bien que vous puissiez acheter le modèle Fitbit avec un boîtier en acier inoxydable en graphite ou en or doux, l’Apple Watch est disponible avec un boîtier en aluminium, en acier inoxydable ou en titane. L’Apple Watch SE actuelle est également disponible en trois couleurs de boîtier – argent, or et gris sidéral – et l’Apple Watch Series 6 propose encore plus d’options de couleurs.

Les bracelets sont interchangeables sur tous les modèles et disponibles en différentes longueurs, différentes tailles de boîtiers sont uniquement disponibles chez Apple. Le boîtier du Fitbit Sense mesure 40 millimètres de diagonale, les Apple Watches sont disponibles en 40 et 44 millimètres. L’écran de la montre Fitbit a une résolution de 336 x 336 pixels, la plus petite Apple Watch avec 394 x 324 millimètres. La version plus grande de 44 mm dispose d’un écran tactile de 1,73 pouces avec une résolution de 448 x 368 pixels.

Aussi important à savoir: l’écran Fitbit Sense n’est pas allumé en permanence par défaut, c’est-à-dire que vous devez activer l’écran, par exemple en tournant votre poignet, pour lire l’heure. Bien que vous ayez la possibilité d’utiliser une fonction toujours activée, cela réduit considérablement la durée de vie de la batterie. Chez Apple, seule l’Apple Watch Series 6, plus chère, est équipée d’un écran toujours allumé qui affiche certaines informations de manière permanente et relativement économe en énergie. L’Apple Watch SE a un écran Retina normal qui n’est pas activé en permanence.

Suivi de la santé: avantage Fitbit

Fitbit Sense et Apple Watch obtiennent des scores avec de nombreux capteurs.

En ce qui concerne le suivi de la santé, le Fitbit Sense et l’Apple Watch Series 6 font à peu près tout ce qui est actuellement possible. Cependant, il est important de différencier les deux modèles actuels d’Apple Watch. Bien que la mesure continue de la fréquence cardiaque soit une évidence dans les trois modèles, il existe des capteurs SpO2 pour mesurer la saturation en oxygène dans le sang et des fonctions ECG uniquement avec Fitbit Sense et Apple Watch Series 6. L’Apple Watch SE moins chère doit se passer de ces fonctionnalités.

Ce que Fitbit Apple a devant, entre autres, un capteur qui mesure la température de la peau, des fonctions premium telles que la mesure de la fréquence respiratoire et ce que l’on appelle la gestion du stress. À l’aide de l’application de numérisation EDA sur la smartwatch, le Fitbit Sense détecte l’activité électrodermique qui peut indiquer un stress. Apple propose également une application de fréquence respiratoire, mais il n’y a toujours rien de comparable à la gestion du stress. Fitbit est légèrement en avance ici.

Il en va de même pour la surveillance du sommeil. Bien qu’Apple dispose désormais de sa propre application de suivi du sommeil, elle ne peut pas se rapprocher de son homologue Fitbit, ce qui permet une analyse plus détaillée. À propos, l’enregistrement de l’oxygène dans le sang n’est pas réservé aux athlètes professionnels. Comme l’a fait remarquer sa collègue Jasmin lors de son test Fitbit Sense, la fonctionnalité lui a peut-être sauvé la vie. Vous pouvez en savoir plus sur les fonctions de santé des montres Apple dans la critique de Gregor.

Caractéristiques sportives: Apple est sur le point de dépasser

En termes de sport, Fitbit Sense et Apple Watch ont beaucoup à offrir.

En matière de suivi d’activité, Fitbit Sense, Apple Watch Series 6 et Apple Watch SE sont bien positionnés. Vous n’avez pas vraiment à dire un mot sur les fonctions de base du tracker de fitness telles que le comptage des pas et autres, elles sont depuis longtemps standard. Il est plus important que tous les modèles aient un GPS à bord et qu’ils mesurent également la fréquence cardiaque pendant le sport à un rythme serré. En ce qui concerne la précision de la fréquence cardiaque, Apple est légèrement en avance.

Le Fitbit Sense propose un peu plus de 20 modes sportifs, les montres Apple peuvent être utilisées pour suivre plus de 40 entraînements différents. Les trois montres intelligentes sont adaptées à la natation, seules les montres Apple prenant en charge la natation en eau libre. Le Fitbit Sense ne peut enregistrer que les chemins d’ensemble. L’évaluation ultérieure des entraînements est un peu plus claire et plus détaillée dans l’application Fitbit que dans l’Apple Watch. En retour, Apple peut marquer avec une plus grande sélection d’applications tierces dans l’App Store qui sont compatibles avec la Smartwatch de Cupertino.

Apple et Fitbit proposent également des services premium payants qui offrent une analyse de données supplémentaire ou des recommandations de remise en forme et des plans d’entraînement.

Fonctions intelligentes: une question d’écosystème

Le Fitbit Sense prend en charge Alexa et bientôt l’Assistant Google, l’Apple Watch a Siri à bord.

Comme déjà mentionné au début, les smartwatches d’Apple ne sont en fait pas pour les utilisateurs d’Android, mais les propriétaires d’iPhone ont le choix. Si vous êtes déjà fermement ancré dans l’écosystème Apple, l’Apple Watch peut être parce qu’elle apporte Siri et prend en charge Apple Music et Apple Pay. Cependant, la smartwatch Fitbit offre des fonctionnalités similaires, uniquement celles d’autres fournisseurs. Il est compatible avec Alexa et à l’avenir également avec Google Assistant, prend en charge les services de musique tels que Spotify et Deezer et permet les paiements sans contact via Fitbit Pay. Sur ce point, la décision Fitbit vs Apple Watch est une décision de goût personnel et des services fréquemment utilisés.

Les deux montres ont des fonctionnalités de base telles que l’affichage des notifications de smartphone – en tant que propriétaire d’iPhone, cependant, vous ne pouvez pas répondre aux messages entrants ou aux appels via Fitbit Sense, seuls les utilisateurs d’Android peuvent le faire. Les deux modèles de smartwatch ont des haut-parleurs et des microphones intégrés, mais une version LTE n’est disponible que chez Apple (moyennant un supplément). De plus, seules les Apple Watches disposent d’une mémoire interne pour la musique. Les clients Fitbit sont toujours dépendants des services de musique comme Spotify and Co.

Les deux fabricants proposent un magasin avec des applications et d’innombrables cadrans pour personnaliser les montres, mais la sélection d’applications dans l’écosystème watchOS est plus large. En tant que smartwatch, l’Apple Watch fait un peu mieux que la Fitbit Sense.

Autonomie de la batterie: aucune chance pour l’Apple Watch?

Quand on regarde la durée de vie de la batterie, le vent tourne à nouveau – du moins à en juger par les informations du fabricant. Alors que Fitbit met la durée de vie de la batterie de son Sense à six jours – et au moins 12 heures avec une utilisation constante du GPS – elle n’est que de 18 heures pour l’Apple Watch Series 6 et l’Apple Watch SE.

Cependant, lors de son test, la collègue Jasmin a été plutôt déçue de la durée d’exécution du Fitbit Sense avec l’écran activé. « Surtout quand l’écran est activé, la batterie (…) est vite déchargée, j’aurais espéré plus ici. » Et son collègue Gregor a également écrit dans le test de l’Apple Watch Series 6 et de l’Apple Watch SE que la durée de vie de la batterie de ces smartwatches pourrait être encore meilleure. Surtout, un écran actif consomme beaucoup de batterie sur toutes les smartwatches.

Prix ​​et conclusion: Et le gagnant est …

Il n’y a pas de gagnant clair – seulement le meilleur modèle individuel pour vous.

À certains égards, le Fitbit Sense a l’avantage, dans d’autres domaines, l’Apple Watch – mais pas toutes les Apple Watch, mais seulement la série 6 plus chère, pas l’Apple Watch SE. Si vous êtes confronté à la question «Fitbit ou Apple Watch», vous devez évaluer individuellement les critères les plus importants pour vous et la performance des montres. Le prix pourrait également jouer un rôle: alors que le Fitbit Sense coûte 329,95 euros, l’Apple Watch Series 6 n’est pas disponible à moins de 418 euros. L’Apple Watch SE moins chère démarre à 291 euros.

Enfin, nous vous recommandons de jeter un œil à notre test de l’Apple Watch 6 et de l’Apple Watch SE ainsi qu’à notre test du Fitbit Sense.

Voici un aperçu des différences et similitudes les plus importantes: