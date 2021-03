L’acteur The Rock arrivera (peut-être) sur Fortnite

Il commence à se répandre dans la communauté de Fortnite la théorie selon laquelle The Foundation, un personnage apparu lors du récent événement de la saison 6, est joué par Dwayne The Rock Johnson. Plusieurs indices semblent confirmer l’hypothèse. Parmi les utilisateurs anglophones, beaucoup ont remarqué une similitude entre la voix de l’acteur et lutteur américain et celle de la Fondation. Mais pour donner plus de confirmation à la théorie, c’est la vidéo publiée par The Rock lui-même sur Instagram, intitulée «la fondation».

Le message n’est pas clair. Les mots sont cryptiques. Ils se réfèrent à « une bonne journée » qui concerne « un monde spécifique ». De plus, il est fait référence au 16 mars, qui est le jour où la saison 6 du chapitre 2 de Fortnite a fait ses débuts. A tout cela s’ajoutent d’autres découvertes. Par exemple, l’utilisateur CodeBendie a souligné que certaines parties de l’armure de la Fondation rappellent les tatouages ​​samoans emblématiques de The Rock. Selon le portail IGN USA, il est possible de trouver des tweets de l’acteur datant de novembre 2020 qui semblent faire allusion à une future collaboration avec Epic Games pour la bataille royale.

Pendant ce temps, avec l’arrivée de la saison 6, Fureur, Fortnite change de visage. L’île a perdu toute la technologie la plus avancée, conquise par la flore et la faune. Le nouveau décor avec une atmosphère de jungle se prête à la plus grande approche de survie qui caractérise le jeu. Maintenant, il est nécessaire de chasser pour obtenir des ressources utiles d’animaux sauvages et créer armes classiques et armes primaires. Il existe en fait de nouvelles catégories d’équipements. Les premières recettes avec les matériaux nécessaires à la création des différentes armes disponibles dans la saison 6 sont déjà disponibles. Concernant les skins, aller au-delà des rumeurs sur The Rock, a plutôt confirmé l’arrivée prochaine de Neymar Jr, star du football brésilien actuellement attaquant de Paris Saint – Germain. Il arrivera via le Battle Pass, ainsi que d’autres skins déjà disponibles, comme celui de l’héroïne du jeu vidéo Lara Croft de la série Tomb Raider.

