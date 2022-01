Les 5 pouvoirs de Moon Knight qui font de lui le meilleur anti-héros de Marvel

in

Marc Spector possède diverses capacités qui font de lui un puissant anti-héros qui n’hésitera pas à mener à bien sa mission. Nous vous présentons les différents pouvoirs de Moon Knight !

©IMDBOscar Isaac comme Marc Spector

Disney+ tout est prêt pour la première de Chevalier de la Lune, l’introduction d’un nouveau super-héros dans la Univers cinématographique Marvel pour continuer à alimenter l’histoire de la phase 4, qui avait déjà connu de nombreux épisodes l’année dernière avec des billets en streaming et des films sortis en salles. C’est maintenant au tour de Marc Spector, incarné par oscar isaac, un anti-héros très particulier qui, dans ses caractéristiques, souffre d’un trouble de la personnalité multiple.

Spector était un agent de la CIA qui, en mission, est trahi par son patron et laissé pour mort dans une fouille archéologique. Alors lui Dieu de la lune, Konshū, apparaît devant lui et lui propose un marché : continuer à vivre tant qu’il est l’avatar de cette divinité sur Terre. C’est ainsi qu’il est né Chevalier de la Lune! L’anti-héros a différentes capacités pour combattre le crime et les méchants.

+Pouvoirs du Chevalier de la Lune

5. Force physique

Sa capacité physique augmente avec le cycle lunaire. Spector peut soulever deux tonnes de poids lorsqu’il est à son meilleur, ce qui dépasse les 400 kilos qu’un athlète entraîné peut soulever à sa capacité maximale. Un héros vraiment puissant !

4. Déduction

Chevalier de la Lune C’est l’un des meilleurs détectives merveille. Son alter ego Jake Lockley, qui conduit un taxi, l’aide à obtenir des informations sur les organisations criminelles qui opèrent dans différents endroits comme Hell’s Kitchen, Manhattan ou New York en général.

3. Arts martiaux

Il est un combattant expert dans différentes techniques de mêlée. Rappelons qu’il a reçu une formation pour son travail à la CIA et comme mercenaire. Il a affronté des personnages de la stature de Daredevil, Punisher, Bullseye Oui maître de tâche. Il a de grandes capacités athlétiques en tant qu’artiste martial. Ses adversaires commettraient une grave erreur tactique s’ils le sous-estimaient.

2. Armes et technologie

Grâce à la fortune qu’il a su récolter, Spector a accès à toutes sortes d’armes et de technologies qui lui servent à combattre les méchants. Son parcours fait de lui un expert des pistolets, des mitrailleuses, des lance-grenades ou encore des épées et des couteaux. Peu importe l’armement, c’est un expert.

1. Konshū

Le dieu de la lune lui permet de guérir à grande vitesse, lui accorde la vision nocturne, la capacité de détecter des créatures surnaturelles, des réflexes et une agilité surhumains, l’invisibilité dans l’ombre, et plus encore. Certains auteurs de romans graphiques suggèrent que ces capacités sont en fait le résultat de l’esprit endommagé de Spector.

