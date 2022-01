Galaxy S22 : Samsung Galaxy Unpacked confirmé pour le 9 février

Samsung a officiellement confirmé le 9 février comme date du prochain événement Galaxy Unpacked. La date avait été divulguée quelques jours plus tôt. Le grand moment fort de l’événement est la présentation de la série Galaxy S22. Les modèles Galaxy Tab 8 peuvent également être vus au salon.

Le 9 février 2022, le moment est enfin venu : Samsung présentera la série Galaxy S22. Une bande-annonce de l’événement Galaxy Unpacked est destinée à mettre les fans de Samsung dans l’ambiance du grand événement. On peut voir un travelling à travers un tunnel, au bout duquel apparaît le Galaxy S22. À la fin de la bande-annonce, nous regardons une ville illuminée la nuit et les phrases « Break through the night » et « Break the rules of light » apparaissent – un clin d’œil à l’amélioration de la photographie en basse lumière possible avec les modèles S22 cibler.

« La série S la plus remarquable de tous les temps »

Comme d’habitude, les fans de Samsung peuvent suivre l’événement Galaxy Unpacked en direct dans la salle de presse de Samsung ou sur la chaîne YouTube de Samsung. La diffusion en direct commence le 9 février à 16 heures, heure française. Samsung ne révèle pas beaucoup plus d’informations dans le communiqué de presse. Mais les utilisateurs devraient pouvoir s’attendre à une « nouvelle norme épique pour les smartphones avec la série S la plus remarquable de tous les temps ».

L’original anglais du communiqué de presse cache même le petit mais fin jeu de mots « série S la plus remarquable jamais créée ». Cela fait allusion à la prise en charge du S-Pen du Galaxy S22 Ultra. Auparavant, le S-Pen de Samsung était réservé à la série Galaxy Note. Cependant, après l’arrêt de la série, le S Pen semble avoir trouvé une nouvelle maison dans les modèles Ultra de la série Galaxy S.

Verrons-nous également la série Galaxy Tab S8 ?

La société ne révèle pas quels autres appareils seront présentés lors de l’événement Galaxy Unpacked. Cependant, GSMArena s’attend à ce que Samsung puisse également montrer la nouvelle série Galaxy Tab S8. Selon une fuite récente, il y aurait trois modèles différents : le Galaxy Tab S8 standard, le Tab S8+ plus grand et le Tab S8 Ultra encore plus grand et plus puissant.