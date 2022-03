Bien avant Marvel : c’est le premier rôle d’Andrew Garfield

merveille

Grâce à « tic, tic… BOUM !, l’acteur a reçu sa deuxième nomination aux Oscars et ce dimanche il pourrait se consacrer. Il est l’un des trois seuls artistes de l’histoire à avoir représenté Spider-Man sur grand écran.

© GettyGarfield a 38 ans.

Peu d’acteurs ont la fierté de dire qu’ils étaient homme araignée sans parler de ce qu’ils ont fait pour les fans du monde entier sur grand écran. Trois artistes font partie de ce club sélect qui, en pas de chemin vers la maison il s’est fait des amis grâce au multivers. Il s’agit de Tom Holland, Tobey Maguire et Andrew Garfieldqui pourrait devenir ce dimanche le premier des trois à remporter le oscar.

Pour Garfield Ce sera la deuxième fois qu’il concourra pour la statuette en tant qu’interprète, puisqu’il l’a fait en 2017 grâce à Crête de scie à métauxle film de Mel Gibson où il a joué un objecteur de conscience de la Seconde Guerre mondiale qui a sauvé des centaines de vies sans tirer. Cette année, il concourra main dans la main avec l’opéra prima de Lin-Manuel Miranda, « tic, tic… BOUM !où il a joué Jonathan Larsonle créateur de la comédie musicale Louer.

Mais bien avant d’avoir le cadeau d’acteur qu’il a, en tant que favori de nombreux fans qui sont tombés amoureux de lui et de son charisme, qu’ils l’aiment ou non. homme araignée ou pas, il y avait un jeune acteur né au Royaume-Uni qui rêvait d’être une star. De frapper aux portes et d’avoir des auditions à la recherche de sa première grande opportunité, l’un d’eux a ouvert grand et l’a mis à l’épreuve.

En 2005, il faisait partie du court métrage Mumbo Jumbooù il a joué Simmo dans une comédie réalisée par bevan walsh, centré sur trois amis qui visent à mettre fin à la guerre contre le terrorisme, mais les choses ne se passent pas comme prévu. Puis vint son premier rôle à la télévision dans la série Ruée vers le sucreoù il incarne À M pendant 5 épisodes dans ce drame pour adolescents. Son premier film ? C’était en 2007, quand il a joué Garçon Al’histoire de Jackun jeune homme libéré après avoir purgé une peine pour un crime qu’il a commis dans son enfance.

La série emblématique dont Andrew Garfield faisait partie

Une autre des grandes œuvres qui brille dans le programme de Andrew Garfield C’était dans l’une des séries les plus importantes de la télévision britannique. C’est qu’en 2007 l’acteur né à Los Angeles (mais élevé en Angleterre) a été embauché pour tenir un petit rôle dans Docteur Whooù il était dans deux épisodes et devait donner vie à Franc. L’avez-vous découvert ?

