Une femme piégée dans le corps d’un enfant de 8 ans se rend à un rendez-vous à l’aveugle

Une femme coincée dans le corps d’un enfant de huit ans a eu un rendez-vous à l’aveugle avec un ancien footballeur. Vous pouvez voir une partie de leur rencontre ci-dessous :

Le jeune homme de 22 ans, qui tente de mener une vie d’adulte normale, a reçu un diagnostic d’une forme rare de cancer du cerveau à l’âge de six mois.

Elle a suivi un traitement qui l’a empêchée de grandir, ce à quoi personne ne s’attendait.

Bien qu’elle soit une femme adulte, Shauna ne mesure que 3 pieds 10 pouces – la taille moyenne d’un enfant de huit ans.

Un documentaire TLC Je suis Shauna Rae suit son parcours alors qu’elle surmonte les obstacles de la vie, y compris les rencontres.

Crédit : TLC

Avant de rencontrer Abraham, Shauna a expliqué qu’elle voulait que les rendez-vous qu’elle allait avoir soient aveugles, ce qui signifie que le couple ne s’était pas vu. Abraham avait cependant été informé de Shauna et était au courant de son diagnostic de cancer.

S’adressant aux caméras, Shauna a expliqué: « Il y a beaucoup de jugement sur les visages des gens quand ils me voient pour la première fois. Donc, le fait qu’il soit aveugle et qu’il ne sache pas à quoi je ressemble, ça change. Ça le rend un peu plus réel. »

Lors de sa rencontre, Abraham demande à Shauna un câlin, ce qu’elle admet « détester » parce que personne « sait comment serrer dans ses bras une personne de petite taille ».

Crédit : TLC

Après leur première rencontre, Abraham a expliqué: « Honnêtement, j’ai été un peu surpris et je me suis dit ‘d’accord, laisse-moi juste me contenir’.

« Je pensais que j’étais Punk’D ou quelque chose au début. J’ai eu un peu de contexte, on m’a dit qu’elle avait une forme de cancer et que cela avait peut-être un peu affecté sa croissance.

« J’ai essayé de ne pas en entendre trop, je voulais juste entrer là-dedans sans attentes et passer un bon moment. »

Parlant du documentaire, Shauna a déclaré: « Je suis une femme, une femme de 22 ans coincée dans le corps d’un enfant de 8 ans.